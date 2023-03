"Sbagliato chiudere una banca e perdere servizi di prossimità"

"Ci associamo all’amarezza dei cittadini di Dovadola per la chiusura a giugno della filiale della banca Intesa Sanpaolo, ultimo istituto di credito rimasto in paese, dopo la chiusura della filiale di Unicredit". Lo scrivono in un comunicato Maria Giorgini, Marzia Abbonizio, Milad Basir e Alessandro Contoli, rispettivamente responsabili sindacali forlivesi di Cgil, Spi Cgil, Fisac Cgil e Federconsumatori, che sottolineano "da qualche anno una vera e propria desertificazione bancaria, perdendo così servizi di prossimità irrinunciabile per tante persone e rendendo sempre più difficile la vita nei territori". Aggiungono i sindacalisti: "Facciamo appello a tutti gli istituti di credito, alle forze politiche e alle istituzioni, per affrontare il tema e definire soluzioni strutturali che da un lato insistano sugli istituti di credito per incentivarne la presenza sul territorio e dall’altro individuino nuove forme, anche pubbliche, di assistenza digitale per affrontare la difficile fase di transizione". Anche il sindaco di Dovadola, in un precedente intervento ha lamentato la chiusura dell’ultimo sportello bancario, assicurando però che resterà aperto lo sportello dell’ufficio postale tutti i giorni feriali. Dopo aver analizzato "il cambio di tecnologie" e "l’uso ormai frequente di cellulari e pc", i sindacalisti osservano che la chiusura di una banca "nei territori più piccoli e disagiati si trasforma in un danno per la popolazione che ha meno affinità con le tecnologie e in generale per la popolazione anziana, determinando anche una complessiva perdita di attrattività per l’Appennino, che da anni vive il dramma dello spopolamento". Inoltre, "la perdita di istituti di credito sul territorio rischia di lasciare spazi all’illegalità e criminalità di faccendieri non autorizzati, che possono determinare vere e proprie truffe, approfittandosi dei soggetti più deboli". I sindacalisti informano poi di aver "aperto una nuova sede della Cgil a Dovadola con l’aggiunta dei servizi Inca a quelli di Cgil, Spi e Teorema e sempre nel territorio abbiamo istituito l’insediamento di Federconsumatori con presenze programmate. Chiediamo che le istituzioni si adoperino in tutte le sedi per discutere con gli istituti di credito, identificando progettualità che invertano una tendenza, diversamente le persone saranno sempre più sole e i nostri territori sempre più isolati".

q.c.