Sbagliato il progetto del nuovo corso della Repubblica

Il progetto di rinnovamento di un pezzo del corso della Repubblica doveva essere un’opera di riqualificazione urbana, invece i cittadini si ritrovano un progetto approssimativo, realizzato frettolosamente, forse in funzione della campagna elettorale, senza un’effettiva valorizzazione della principale arteria del centro storico e con un inadeguato utilizzo dei soldi pubblici. Il progetto denota una mancanza di lungimiranza, una visione semplicistica di rifacimento della sede stradale fine a se stesso. Questa opera di riqualificazione è sbagliata e incoerente con un’idea di centro storico che deve invece favorire le relazioni e conseguentemente la sicurezza; la cura degli spazi pubblici significa promuovere e realizzare aree per i cittadini, aree di relazione, estendendo anche le aree pedonali. Questa Amministrazione ha scelto di mantenere il dislivello fra la sede stradale veicolare e il ristrettissimo marciapiede a destra, conservando l’ubiquità dell’asfalto, sia gli stalli sosta a lato. L’esempio più eclatante è il mantenimento del marciapiede di fronte alla chiesa del Suffragio, che impedisce il riproporsi di un sagrato più consono al luogo e alla sua origine come spazio di sosta e di relazione. Questo progetto ha il sapore dello spirito conservatore perché mantiene i vecchi stalli sosta lungo la strada che, essendo davanti alle vetrine e accanto ai tavolini dei locali (dehors), contrastano nettamente con i principi più semplici di arredo urbano. L’urbanistica moderna prevede che le aree di un centro storico siano pavimentate il più possibile, con il fine di incentivare i flussi pedonali. Ogni centro storico di pregio richiede che il pedone sia l’utente dominante, per questo motivo gli spazi stradali riservati devono essere inversamente proporzionali rispetto alle zone 50, in cui i flussi veicolari a motore possano essere indirizzati verso le aree di parcheggio, non verso le vetrine dei negozi. Il centro storico dovrebbe essere come un salotto e l’area Ztl come l’anticamera per pochi ospiti.

Antonio Morgagni

attivista per Lista Civica

rinnoviAmo Forlì