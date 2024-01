Sbanda con l’auto e si schianta: ferita una donna di 57 anni

Incidente stradale ieri verso le 15.45 in via Del Canale; ad avere la peggio una 57enne alla guida di una Kia Picanto, che ha fatto tutto da sola dopo avere sbandato; la donna è sbalzata contro il parabrezza a seguito dell’urto della vettura un ponticello sul lato opposto della carreggiata di marcia.

La ferita è stata quindi trasportata in ambulanza all’ospedale di Cesena; secondo un primo bollettino medico ha riportato un doppio trauma, cranico e toracico.

Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, mentre i vigili del fuoco sono stati allertati per estrarre la donna dall’abitacolo. Disagi per il traffico: la strada è rimasta chiusa per circa due ore per l’esecuzione dei rilievi e per la pulizia dell’asfalto.