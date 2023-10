Sbandieratori e musici a caccia di nuove leve

La Compagnia Sbandieratori e Musici di Terra del Sole arruola nuove leve e organizza due open day nelle giornate di domani e sabato 14 ottobre al Centro Derby 2.0 di via Vallicelli. Dalle 17 alle 19 ragazze e ragazzi di ogni età avranno l’opportunità di provare bandiere, tamburi e chiarine. Il gruppo Sbandieratori, Musici e Uomini d’Arme della cittadella nasce nel 1991 da una precedente formazione, costituita agli inizi degli anni Settanta, e aggrega i giovani del territorio per finalizzare il divertimento dello stare insieme alla realizzazione di uno spettacolo folcloristico di impronta storica. Il risultato degli allenamenti dei ragazzi si concretizza in una scenografia d’intrattenimento in cui il ritmo coinvolgente dei tamburi si unisce all’aggraziato e colorato gioco delle bandiere. Nel tempo il sodalizio è cresciuto rinnovandosi nell’organico, formato da componenti di età compresa tra i 10 e i 30 anni. Dal 2009 il gruppo è iscritto alla Lega Italiana Sbandieratori e partecipa ai campionati italiani. Tra i risultati più prestigiosi i titoli italiani under 18 conseguiti nel 2013, 2014 e 2015. Quest’anno, dopo alcuni anni di assenza dalle competizioni, i giovani medicei guidati da Elia Oliva sono tornati a eccellere conquistando un argento nella gara assolo dei musici under 12 e un bronzo nella sfida riservata agli sbandieratori piccola squadra under 15. Info: 389.665135 - 340.5704352.

Francesca Miccoli