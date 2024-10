Sbandieratori, sabato open day

È in programma sabato al centro Derby 2.0 di Castrocaro l’open day del gruppo Sbandieratori, musici e uomini d’arme di Terra del Sole. Dalle 17 alle 19, sotto la guida di esperti, chi lo desidera potrà cimentarsi nei giochi di bandiere e provare strumenti quali chiarine e tamburi. L’occasione per scoprire una nuova vocazione e magari entrare a far parte di uno dei gruppi storici fiore all’occhiello della cittadella medicea. Nata nel 1991 da una formazione istituita nel 1970 per aggregare i giovani del paese, l’associazione partecipa a rievocazioni storiche e tornei, in Italia e all’estero, ricevendo unanimi apprezzamenti; in bacheca vanta inoltre trofei prestigiosi tra cui i titoli di campioni d’Italia Under 18 nel 2013, 2014 e 2015. Per info, tel. 389.6651359 – 340.5704352.

f.m.