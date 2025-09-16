La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaCasi di scabbia nella casa di riposo
16 set 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Casi di scabbia nella casa di riposo

Casi di scabbia nella casa di riposo

Meldola, 18 casi diagnosticati. Il presidente della struttura Walter Neri: “Disposte le procedure necessarie”. Il sindaco: “Molti sono già guariti”

Sono 18 i caso diagnosticati di scabbia all’interno della ‘Drudi’ di Meldola

Sono 18 i caso diagnosticati di scabbia all’interno della ‘Drudi’ di Meldola

Per approfondire:

Forlì, 16 settembre 2025 – Scoppia il caso scabbia alla ’Davide Drudi’, casa riposo di Meldola. Il presidente del consiglio di amministrazione della struttura, Walter Neri, e il sindaco Roberto Cavallucci, confermano: la dermatite da acaro avrebbe coinvolto 18 ospiti della struttura. “La scabbia è stata portata nella nostra struttura – precisa il presidente Neri – da un ospite trasferito da noi da un’altra residenza per anziani del forlivese e si è diffusa già da fine agosto in due reparti. La scabbia dopo il Covid è aumentata a dismisura soprattutto nelle comunità pubbliche come ospedali, residenze per anziani e scuole. L’acaro – aggiunge – ha mutato la sua genetica diventando più resistente ai trattamenti. Naturalmente dopo il primo caso abbiamo avvertito i familiari e il Servizio igiene pubblica dell’Ausl che ci ha imposto specifici protocolli di profilassi a partire dal primo trattamento”.

Approfondisci:

Morsa dal topo nella casa di riposo: è morta

Morsa dal topo nella casa di riposo: è morta

La conferma viene proprio dal direttore dell’Igiene pubblica Gian Luigi Belloli. “Stiamo gestendo il focolaio attraverso un trattamento a base di compresse. Lo preferiamo al trattamento con crema che è più complicato. Il tutto è tarato rispetto al peso della persona e a distanza di sette giorni lo ripetiamo. Inoltre abbiamo fatto adottare subito, a partire dal 9 settembre, misure di contenimento con il divieto di nuovi ingressi e il trasferimento ad altre strutture. In un settore siamo intervenuti solo negli ospiti con sintomi mentre nell’altro lo abbiamo esteso a tutti. In ogni caso l’incubazione dura 40 giorni e si ritorna poi alla vita comunitaria. In caso di trasferimento per visite urgenti presso l’ospedale i gestori dovranno avvertire i sanitari del problema”.

A sua volta anche il sindaco Roberto Cavallucci precisa e rassicura: “Attualmente sui 165 ospiti suddivisi in 5 settori, i contagiati sono in totale 18, 5 dei quali in un settore tutti sotto trattamento e 13 in un altro settore che sono in via di guarigione. Capisco le preoccupazioni dei famigliari degli ospiti che vorrebbero estendere i trattamenti a tutti – puntualizza –, ma i gestori della Drudi hanno seguito e stanno seguendo scrupolosamente tutte le precauzioni di igienizzazione imposte dall’Ausl. Tovaglie e tovaglioli di stoffa lavabili sono stati sostituiti con prodotti di carta, usa e getta e, in particolare è stato precluso l’ingresso di nuovi ospiti. Terremo informati tutti quando il problema sarà finalmente risolto. La Drudi è infatti da sempre una eccellenza per Meldola e il territorio forlivese ed è in grado di superare anche questo inconveniente”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata