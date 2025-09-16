Casi di scabbia nella casa di riposo

Forlì, 16 settembre 2025 – Scoppia il caso scabbia alla ’Davide Drudi’, casa riposo di Meldola. Il presidente del consiglio di amministrazione della struttura, Walter Neri, e il sindaco Roberto Cavallucci, confermano: la dermatite da acaro avrebbe coinvolto 18 ospiti della struttura. “La scabbia è stata portata nella nostra struttura – precisa il presidente Neri – da un ospite trasferito da noi da un’altra residenza per anziani del forlivese e si è diffusa già da fine agosto in due reparti. La scabbia dopo il Covid è aumentata a dismisura soprattutto nelle comunità pubbliche come ospedali, residenze per anziani e scuole. L’acaro – aggiunge – ha mutato la sua genetica diventando più resistente ai trattamenti. Naturalmente dopo il primo caso abbiamo avvertito i familiari e il Servizio igiene pubblica dell’Ausl che ci ha imposto specifici protocolli di profilassi a partire dal primo trattamento”.

La conferma viene proprio dal direttore dell’Igiene pubblica Gian Luigi Belloli. “Stiamo gestendo il focolaio attraverso un trattamento a base di compresse. Lo preferiamo al trattamento con crema che è più complicato. Il tutto è tarato rispetto al peso della persona e a distanza di sette giorni lo ripetiamo. Inoltre abbiamo fatto adottare subito, a partire dal 9 settembre, misure di contenimento con il divieto di nuovi ingressi e il trasferimento ad altre strutture. In un settore siamo intervenuti solo negli ospiti con sintomi mentre nell’altro lo abbiamo esteso a tutti. In ogni caso l’incubazione dura 40 giorni e si ritorna poi alla vita comunitaria. In caso di trasferimento per visite urgenti presso l’ospedale i gestori dovranno avvertire i sanitari del problema”.

A sua volta anche il sindaco Roberto Cavallucci precisa e rassicura: “Attualmente sui 165 ospiti suddivisi in 5 settori, i contagiati sono in totale 18, 5 dei quali in un settore tutti sotto trattamento e 13 in un altro settore che sono in via di guarigione. Capisco le preoccupazioni dei famigliari degli ospiti che vorrebbero estendere i trattamenti a tutti – puntualizza –, ma i gestori della Drudi hanno seguito e stanno seguendo scrupolosamente tutte le precauzioni di igienizzazione imposte dall’Ausl. Tovaglie e tovaglioli di stoffa lavabili sono stati sostituiti con prodotti di carta, usa e getta e, in particolare è stato precluso l’ingresso di nuovi ospiti. Terremo informati tutti quando il problema sarà finalmente risolto. La Drudi è infatti da sempre una eccellenza per Meldola e il territorio forlivese ed è in grado di superare anche questo inconveniente”.