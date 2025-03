Scacchi, il campionato a Forlì. Attese cinquecento persone tra serie C e Promozione

Sono attese 500 persone, tra giocatori e accompagnatori, per il Campionato Italiano a Squadre di scacchi, che vede svolgersi a Forlì le gare per la serie C e la Promozione. I pezzi si sono mossi ieri sera per il primo dei 5 turni di gara, per arrivare all’ultimo scacco matto domani pomeriggio. Il raggruppamento è organizzato dal Circolo Scacchistico Forlivese, che lo scorso autunno ha candidato Forlì alla Federazione Nazionale, ottenendo l’onore di ospitare un girone della serie C, dove milita una nostra squadra, e due della Promozione, dove di squadre forlivesi ce ne sono ben 4. "Una delle quali, in Promozione, è tutta femminile – spiegano il responsabile tecnico Roberto Bartolozzi e il vice presidente Roberto Petrini –, mentre altre due sono formate da junior, dai 10 ai 15 anni, una in serie C e l’altra in Promozione. Ragazzi e ragazze che provengono dalla nostra scuola scacchi che proprio quest’anno ha superato i 100 iscritti". Tra questi alcuni promettenti scacchisti, tra cui Domenico Zanchini, numero uno nel ranking nazionale negli under 10, e Mattia Cicolari, di un anno più grande, entrambi nella Nazionale. Le gare si disputeranno all’ex Circolo Mazzini in corso della Repubblica, e vedranno contendere le squadre provenienti da varie città dell’Emilia–Romagna. Si gioca su quattro scacchiere, e ogni squadra incontrerà le altre, stilando così la classifica finale. Le prime due di ogni girone saranno promosse alla serie superiore. "È un evento che il nostro circolo s’impegna a garantire ogni anno – afferma il presidente Fabrizio Bartoletti – anche grazie alla collaborazione del Comune e delle aziende che ci sostengono. Quest’anno festeggiamo i 10 anni dalla rifondazione e i numeri della nostra scuola ci ripagano dell’impegno". Si dice soddisfatto di poter ospitare questo campionato l’assessore allo sport Kevin Bravi. "Questa manifestazione arricchirà un weekend pieno di eventi. Gli scacchi sono uno sport inclusivo e aperto a tutti, perché permette anche alle persone con disabilità di cimentarsi alla pari degli altri. Vedere tanti giovani che lo praticano e le famiglie entusiaste è un bel segnale, così come avere una squadra tutta al femminile, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Donna". Il Forlì ha anche una squadra in serie A, il cui raggruppamento si tiene, sempre questo fine settimana, a Ferrara.

Matteo Bondi