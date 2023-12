"Scala del Varano, ecco il progetto"

"Il restauro conservativo della scala monumentale di palazzo Varano di Predappio era un obiettivo della nostra amministrazione e la notizia arrivata dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha annunciato che il ministero delle Infrastrutture ha liberato un finanziamento di 970mila euro, ci riempie di soddisfazione". Lo sostiene il sindaco di Predappio, Roberto Canali, soddisfatto per il concretizzarsi di un progetto già nell’aria da tempo che, però, aveva bisogno di fondi: "Facemmo molto bene nel 2019, quando, appena insediati, acquistammo dall’architetto Alessandro Bazzaffia il progetto preliminare per il restauro della struttura – prosegue il sindaco Canali –. Proprio tale progetto, infatti, ci ha permesso di poter partecipare a bandi successivi. Ed ecco che, finalmente, è arrivato il momento giusto".

Quali saranno ora i passi successivi? Risponde il sindaco: "Ora dovremo incaricare un progettista per realizzare il progetto definitivo, quest’ultimo dovrà poi seguire il suo iter formale che, tra le altre cose, prevede anche l’approvazione della giunta comunale e forse anche del onsiglio oltre che, sicuramente, quella della Soprintendenza ai beni culturali e architettonici di Ravenna. Una volta pronto e approvato il progetto, arriverà il momento di bandire l’appalto dei lavori che consistono nella ristrutturazione della monumentale scala che da piazza Sant’Antonio conduce a palazzo Varano, attuale sede del municipio, ma anche la ristrutturazione della fontana e del muro perimetrale che comprende l’intero parco comunale, da via Zoli fino al viale della Libertà".

Il restauro prevede, inoltre, il recupero di due stanze che si trovano sotto la grande scala. Una di queste stanze è chiusa da oltre quarant’anni, mentre l’altra da circa una ventina d’anni. In quest’ultimo locale, fino a due decenni fa, aveva trovato posto anche la bottega di un barbiere. Canali ha già in mente dei progetti anche per le due stanze ’segrete’: "Una volta recuperati, questi due spazi comunali potrebbero essere valorizzati a fini turistici, magari ripensandoli come vetrina di prodotti locali, perché un dei due spazi è in una posizione strategica e si affaccia nella centrale piazza Sant’Antonio e l’altro su via Zoli, da cui inizia la strada per Predappio Alta".

Costruita nel 1927, fra le prime costruzioni della città di fondazione, la scala di palazzo del Varano fa parte dei monumenti dell’epoca razionalista, il cui stile inconfondibile caratterizza tutta l’architettura della città, voluta dall’allora capo del governo, Benito Mussolini. I lavori di ristrutturazione della scala monumentale potrebbero partire entro il prossimo anno e concludersi, se tutto andrà bene, entro il 2025, l’anno durante il quale, tra l’altro, sarà celebrato il primo centenario di fondazione di Predappio.

L’amministrazione comunale, che uscirà vincitrice dalle urne nel prossimo giugno, quando sono previste le elezioni, si troverà ad organizzare le importanti manifestazioni di un centenario che acquisterà anche valenza nazionale e non solo. Conclude il sindaco Canali: "Dopo tanti anni di incuria e di attesa da parte della popolazione predappiese, finalmente saremo in grado di riportare quel monumento alla sua piena funzione e grande bellezza".