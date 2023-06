Scambio di accuse "Noi di F.A. abbiamo a cuore i passeggeri Aeroitalia inaffidabile"

"I problemi che abbiamo avuto all’aeroporto di Forlì sono dovuti alle inadempienze di Aeroitalia. Comunque, a noi stanno a cuore i passeggeri, quindi il primo messaggio è che biglietti venduti sono tutti validi, ed entro un paio di giorni comunicheremo quali saranno le compagnie che voleranno da Forlì". Andrea Gilardi, direttore marketing di Forlì Airport, la società di gestione dello scalo, deve fronteggiare un avvio della stagione estiva cominciato nel peggiore dei modi.

Dottor Gilardi, perché così tanti ritardi? E le cancellazioni?

"Se guardiamo all’ultimo week end, Aeroitalia, dopo la rottura contrattuale, ha lasciato a terra i turisti diretti a Comiso e trasferito a Bologna il volo su Trapani. Ma se ampliamo lo sguardo agli ultimi tre mesi, non si contano le inadempienze, anche su Catania, Napoli e altre destinazioni".

Perché accadono tutti questi disservizi?

"Aeroitalia non ha aerei, nè equipaggi, quindi li noleggia. Ma a noi non interessa chi opera materialmente il volo, l’importante è che tutto funzioni bene. Invece accade il contrario, si sono serviti di soggetti che non sapevano come fare. Facciamo un esempio diverso? I voli di Ryanair invece vanno benissimo".

Secondo l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, la programmazione fatta a Forlì è sbagliata.

"La compagnia doveva attenersi al contratto. Non è un problema suo se un aereo parte con pochi passeggeri, visto che è Go to Travel a pagare i biglietti che non sono stati venduti. E comunque ci sono destinazioni che vanno molto bene: Cefalonia e Zante, per esempio, sono partite piene anche nell’ultimo week end".

Altre mete annunciate invece sono uscite di scena.

"Solo Dubrovnik, mentre Mostar e Lourdes saranno trasformate in tratte da charter: quando si formano i gruppi, si mette a disposizione l’aereo".

Come fate in questi giorni, chiuso il contratto con Aeroitalia e in attesa dei nuovi vettori?

"Ci siamo dati da fare, a spese nostre, per trovare delle alternative. I voli per Catania e Oradea, in Romania, sono stati effettuati ricorrendo a una compagnia lettone, Raf-Avia. Lo stesso faremo col Tirana che partirà regolarmente domani (oggi per chi legge, ndr).

Chi è partito nei giorni scorsi con i voli operati da Aeroitalia, come tornerà?

"I casi sono due. Se il passeggero ha acquisitato il biglietto sul sito di Aeroitalia, saranno loro a occuparsene, presumo su altri scali. Se l’hanno preso da noi, torneranno a Forlì con un altro vettore. Entro un paio di giorni comunicheremo i nuovi partner: europei, comunitari e affidabili".

Chi viaggia non è portato a fare distinzioni: l’immagine negativa dei disagi ricade in generale sull’aeroporto di Forlì e su chi lo gestisce.

"Ne siamo consapevoli e non avremmo mai voluto trovarci a questo punto. Ma stiamo lavorando per trovare delle soluzioni, il focus è sul passeggero".

Fabio Gavelli