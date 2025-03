‘Scarpe d’autore’ tra storia e tradizioni

La grande novità della terza edizione della ‘Rassegna europea d’arte contemporanea Picta Romagna, in corso a Terra del Sole e in altri luoghi simbolo della Romagna, è rappresentata da un originale evento nell’evento: ‘Scarpe d’autore’, esposizione promossa da Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico della manifestazione, in collaborazione con Pollini, storico brand di calzature e accessori, conosciuto in tutto il mondo per la sua tradizione, la qualità e l’eccellenza della manifattura italiana. Ventinove artisti sono stati chiamati a rivisitare, secondo il proprio talento e la propria creatività, le scarpe del noto marchio.

Le calzature, frutto dell’ingegno del designer e prova dell’abilità artigiana, vengono così elevate a opere d’arte. Esemplari che si possono ammirare dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 fino al 7 aprile nel piano nobile del Palazzo pretorio di Terra del Sole, dove oggi alle 17 avrà luogo la conferenza sul tema ‘Scarpe d’autore in Romagna: storia e tradizioni’. Interverranno Marco Piazzi, direttore generale di Pollini SpA, Gianfranco Miro Gori, saggista e poeta, già sindaco di San Mauro Pascoli, Maria Cristina Savani, stilista e designer, e il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello, responsabile degli eventi culturali di Picta Romagna. Prevista la partecipazione del primo cittadino di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, e del papà di Picta, il maestro Bertolino. "In ogni edizione abbiamo rimodulato la manifestazione, inserendo nuove iniziative collegate all’arte e alla tradizione, nonché allacciando ulteriori collaborazioni e relazioni" spiega Bertolino. Forme di sperimentazione culturale che permettono a discipline differenti di valorizzarsi reciprocamente.

"Pollini ha alle spalle una lunga storia ed è celebre nel mondo per le sue calzature confortevoli, minimali ed eleganti, ma anche perché incarna l’arte della qualità artigianale e la tradizione – prosegue il maestro –. E poiché l’arte contemporanea è avvezza a contaminazioni che creano arricchimento, stimolazione e stupore, i ventinove artisti invitati a partecipare hanno dato vita a opere differenti per stile e tecnica, portatori di universi culturali generazionali eterogenei, sia italiani che europei". Gli artisti, che hanno operato in piena autonomia, hanno effettuato "interventi radicali o in taluni casi fedeli alla tradizione figurativa; c’è poi chi ha usato un lessico informale e chi invece ha privilegiato il colore".

L’esposizione sta riscuotendo grande successo; l’intera collezione delle scarpe è in vendita e il ricavato, dedotte le spese organizzative della rassegna, sarà devoluto alla Caritas di Castrocaro Terme e Terra del Sole. "Scarpe d’Autore è un progetto che celebra tanto la creatività quanto la tradizione del territorio – aggiunge Michele Govoni, critico d’arte e curatore di Picta Romagna, rimarcando come il brand fondato nel 1953 a San Mauro Pascoli racconti il gusto e l’eleganza made in Italy da oltre settant’anni –. Pollini, con la sua storia e la sua tradizione, non è solo una cornice ma diventa protagonista dell’evento".