Scatta il ‘Piano Freddo’. Più posti letto ai bisognosi

Il Comune di Forlì ha appena approntato e presentato ieri il Piano Freddo per la stagione invernale 2023-24. Come sempre l’obiettivo è quello di predisporre delle misure finalizzate al sostegno delle persone indigenti presenti sul nostro territorio, in particolare quelle che non hanno una dimora fissa e che quindi hanno bisogno di un riparo adeguato. Per assolvere efficacemente a questa importante funzione, il piano viene aggiornato ogni anno a seconda delle necessità.

Gli ultimi mesi hanno visto una crescita dei flussi migratori che percorrono in particolare la rotta via terra dei Balcani e di pari passo è aumentato il numero di persone che, terminato il periodo nei centri di accoglienza straordinaria, vengono rimesse in strada. "Le persone senza fissa dimora sono ovviamente quelle più fragili. La nostra preoccupazione è prenderci cura di loro", spiega l’assessore comunale al welfare Barbara Rossi. Ciò è reso possibile nel corso dell’anno dalla presenza degli strumenti ordinari di accoglienza messi a disposizione da diversi enti e associazioni locali.

Fra questi si segnalano in particolare la Caritas di Forlì, che fornisce la mensa, la prima accoglienza notturna con 35 posti letto e il centro diurno; l’Associazione Salute e Solidarietà di Forlì (referente il dottor Giorgio Maria Verdecchia), che offre visite mediche a individui privi di residenza anagrafica e quindi impossibilitati ad accedere al servizio sanitario nazionale; l’Associazione Papa Giovanni XXIII che, oltre ad offrire 10 posti letto nella propria struttura di Borgo Sisa, gestisce un’Unità di Strada le cui finalità sono state ben illustrate nella conferenza ieri di presentazione del piano

"L’Unità di Strada – ha spiegato il referente Jonatha Ricci – è attiva nel monitoraggio delle zone di Forlì maggiormente frequentate da persone senza fissa dimora e vuole rappresentare per loro un punto di informazione. Molte infatti di queste persone hanno risalito la penisola e non sanno se a Forlì potranno trovare luoghi di accoglienza".

Oltre a questi strumenti ordinari, validi sempre, il Piano Freddo prevede di mettere in campo iniziative specifiche e straordinarie appunto nel periodo invernale: il mantenimento delle utenze di gas domestiche a nuclei familiari che si trovano nell’impossibilità di pagare e rischiano quindi il distacco; il ripristino di caldaie non funzionanti presso alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assegnati a persone indigenti; il potenziamento dei dormitori Caritas, con l’aggiunta di 10 posti letto.

Filippo Monari, direttore della Caritas di Forlì, ha lanciato un sentito appello che racchiude le finalità del progetto: "Bisogna lavorare in sinergia, perché solo collaborando si può intervenire adeguatamente sul problema della povertà".