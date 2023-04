Scatta il weekend di Eliopoli, visita guidata alla cittadella E poi ‘Il borgo a primavera’

Terra del Sole torna alle origini e si immerge nel primo Seicento: oggi e domani la cittadella ospiterà Eliopoli - terra di confine, raduno internazionale di gruppi storici con 400 rievocatori provenienti da tutta Europa. Il ricco programma contempla l’allestimento di accampamenti, la rievocazione di una battaglia sotto le mura medicee, mercatini artigianali, spettacoli e stand gastronomici a tema.

Domani alle 10.30 andrà in scena una visita guidata alla scoperta dei gioielli della città fortezza; il cammino, a cura della guida turistica abilitata della Regione Chiara Macherozzi, partirà dal Castello di Porta romana e proseguirà attraverso i borghi fino al Castello del capitano delle artiglierie, che sovrasta Porta fiorentina. Dopo la visita al Palazzo pretorio ci si potrà avventurare nelle viscere del Bastione Santa Reparata ovvero nelle casematte (antiche aree di manovra, imponenti vani a crociera o a botte), prima dell’approdo finale alla chiesa di Santa Reparata. Il costo è di 8 euro a persona (gratis gli under 18); la visita si effettuerà anche in caso di maltempo (info e prenotazioni, Iat 0543.769631, 350.5193970 anche whatsapp, [email protected] termeterradelsole.org).

Ma c’è anche altro ad attendere i visitatori. Domani Castrocaro ospiterà infatti ‘Il borgo a primavera’, appuntamento promosso dal consorzio Castrumcari e dal Comune: dalle 8 alle 19 viale Marconi si animerà con il Mercatino da Forte dei Marmi, meta per lo shopping di primavera. In mattinata nell’area del parcheggio Poggiolini sarà possibile anche fare compere al mercato contadino a km zero. Le strade cittadine vivranno le allegre incursioni del locale corpo bandistico e i giochi di strada a cura di Associazione Nonno Banter 57.

Lunedì infine è in programma l’escursione ‘In cammino verso l’eremo di Montepaolo’, passeggiata di 15 chilometri sulle orme di Sant’Antonio. Sulla strada del ritorno, dopo il pranzo al sacco, sosta alla Cantina Marta Valpiani per una ricca degustazione di prodotti dell’azienda. Per tutte le info, www.castrocarotermeterradelsole.travel, 0543.7696 31 e whatsapp 350.5193970).

Francesca Miccoli