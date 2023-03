Scatta la Segavecchia e torna a pieno regime

di Matteo Bondi

Due edizioni annullate e una, la scorsa, realizzata per forza di cose in tono minore, ma in questo 2023 torna finalmente agli antichi fasti la festa di Forlimpopoli per antonomasia: la Segavecchia. Come di consueto a fare la parte del leone nel corposo programma stilato dall’Ente Folkloristico Forlimpopolese, che organizza la manifestazione, sono le due sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati a piedi che accompagnano la Vecchia. Sono in programma sia domani, con partenza alle ore 15, sia domenica 19, sempre con partenza allo stesso orario. Il 19, oltre ai due giri pomeridiani, si aggiungerà anche quello notturno, con partenza alle 22, per finire col taglio della Vecchia e le coreografie pirotecniche e musicali dell’incendio della rocca. I carri sono quelli realizzati dai gruppi dei carristi artusiani e di altri del territorio circostante.

Ad allietare, come sempre, i nove giorni di festa che ruotano attorno a questa manifestazione i giochi di luci, i suoni e i brividi delle giostre che attorniano sui quattro lati la rocca. Il luna park si inaugura oggi alle 14 insieme agli stand espositivi e alimentari della fiera. Per l’occasione, in viale Roma 32, sarà possibile visitare la collezione di moto Guzzi Brunelli con orario dalle 15 alle 18. Nella mattinata di domani sarà possibile ammirare i carri, che poi sfileranno nel pomeriggio, disposti lungo via Circonvallazione. E allo stadio Filippi si svolgeranno le finali del torneo di calcio della Segavecchia, 2° Memorial Sante Bastoni.

Nel pomeriggio la sfilata dei carri allegorici sarà preceduta alle 14,30 dall’esibizione del gruppo sbandieratori e musici ‘Brunoro II’ della Pro loco di Forlimpopoli. Da lunedì a mercoledì si svolgerà la ‘Giornata del ragazzo al luna park’ con giri convenzionati o gratuiti per i bambini e ragazzi di Forlimpopoli. Venerdì 17 alle 20,45 al cinema Verdi verrà proiettato il film documentario ‘Voglio correre: un’avventura impossibile’ di e con il dott. Costa e la partecipazione di personaggi del mondo dello sport. L’evento, a ingresso libero, è curato e organizzato dalla Scuderia Ferrari Forlimpopoli.

Sabato 18 alle 15 in piazza Fratti, organizzato dalla Mattoncinoteca4all si terrà un laboratorio per bambini ‘Sulle orme di Dante’ con la realizzazione di mostri con i mattoncini da costruzione: evento a numero chiuso (iscrizioni [email protected]).

Il programma infine dell’ultima domenica di sfilate si arricchisce poi di varie iniziative. Dalle ore 9 alle 17 nel palazzo della torre ‘Una messa in piega per l’hospice’: un gruppo di parrucchieri offrirà gratuitamente la propria opera per una messa in piega a tutte le signore che lo desiderano, mentre in piazza Garibaldi si terrà la vendita di colombe e uova pasquali il cui ricavato sarà destinato all’associazione ‘Amici dell’hospice’.