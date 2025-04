Scatta oggi alle 15 la Sagra dell’Uovo

Se a Tredozio le previsioni meteo prevedono il giorno di Pasquetta incerto o brutto, la Sagra dell’Uovo intanto oggi si svolgerà regolarmente. Poi per la sfilata dei carri allegorici dei quattro rioni e il Palio maschile di domani si deciderà o stasera o domattina.

Oggi il via al campo sportivo alle 15 con food truck e stand gastronomico a cura della Pro loco con piadina, bartolaccio e giochi col pubblico. Seguiranno il 24° Campionato delle sfogline, il 52° Campionato nazionale mangiatori di uova sode, la maxi battitura e la pesca nell’uovo con ricchi premi. Alle 16.30 la 17ª edizione del Palio dell’Uovo femminile sulle sponde del Tramazzo, con le squadre dei quattro rioni impegnate in battaglia delle uova, uovo nel pagliaio, tiro alla fune e uovo al bersaglio. Aperipalio in serata. A Pasquetta il via alle 12.