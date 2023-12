Scattata la prevendita per sabato

Ancora in orario serale, per l’esattezza sabato con palla a due alle 20.30, la Pallacanestro 2.015 tornerà a calcare le tavole dell’Unieuro Arena ospitando l’Assigeco Piacenza. Per la sfida contro la formazione emiliana è già stata attivata la prevendita dei biglietti, online (sul sito internet di Vivaticket) oppure presso le rivendite autorizzate a Forlì (Edicola Bartolucci, La Caffetteria, Punto Snai Forlì, Punto Snai Bertini) e a Forlimpopoli (Tabaccheria Casadei Stefano, Ticketando). La biglietteria del palasport sabato sarà aperta dalle ore 10 alle 12 e quindi a partire dalle 19.30.

Di seguito gli importi del biglietto per singolo settore, a tariffa intera: Parterre gold 65 euro, Parterre rosso 50 euro, Parterre low-cost 40 euro, Centrale numerato 30 euro, Curva numerata 25 euro, Terzo anello 14 euro. Il club ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento (richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto) e, per quanto riguarda nel dettaglio gli studenti universitari, del badge con ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso.