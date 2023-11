Scatti del disastro ’Romagna sfigurata’, il progetto fotografico per non dimenticare

È ai nastri di partenza il progetto fotografico ’Romagna Sfigurata’, promosso dall’associazione Nuova Civiltà delle Macchine Aps insieme alla fotografa Silvia Camporesi, che con le sue foto ha raccontato alcuni dei momenti più significativi dell’alluvione del maggio scorso. Tutto nasce dal bando ’Strategia Fotografia 2023’, indetto dal Ministero della Cultura per l’acquisizione, la produzione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico italiano. Il progetto Romagna Sfigurata, che si è aggiudicato il bando e il relativo finanziamento di 39.880 euro, prevede una ricognizione del paesaggio romagnolo, ’sfigurato’ dall’alluvione e dalle frane di quei drammatici giorni. L’intento è quello di documentare ciò che è successo, riflettere sui cambiamenti avvenuti e capire come ridisegnare le mappe. Si tratterà di un’operazione dalla notevole complessità, come emerge chiaramente dalle parole di Silvia Camporesi: "Fotografare le frane è un’operazione molto difficile: non è facile individuarle, comprenderne l’entità e raggiungere i luoghi interessati. A volte è necessario un drone per poter effettuare delle fotografie".

Consulente scientifico sarà l’architetto urbanista Sauro Turroni, che nella conferenza stampa di presentazione ha sottolineato come questo progetto rappresenti anche l’opportunità di svolgere una riflessione sull’impatto delle alluvioni nella storia del nostro territorio: "Un aspetto in particolare sarà interessante: quello che è avvenuto a maggio è proprio il tipo di fenomeno che ha dato origine alla Pianura Padana e che le ha conferito, nel corso dei millenni, le caratteristiche con cui la conosciamo oggi".

Le foto effettuate all’interno del progetto confluiranno in un libro e due mostre, una a Forlì e una a Rimini. Il libro conterrà un’introduzione scritta dal professor Franco Farinelli, uno dei più illustri geografi italiani, e una nota del curatore scientifico Sauro Turroni. Le mostre si terranno tra la primavera e l’autunno del 2024 e saranno accompagnate da incontri con esperti d’arte, paesaggio e ambiente. "Le mostre hanno sempre un grande impatto emotivo e aiutano a riflettere – spiega Roberto Camporesi, presidente di Associazione Nuova Civiltà delle Macchine –. Una selezione di 20 fotografie verrà poi conservata nella Raccolta della Fotografia del Museo del comune di Rimini". Gli esiti della rilevazione saranno inoltre messi a confronto con la documentazione esistente presso l’Istituto Beni Culturali della regione Emilia Romagna, allo scopo di programmare interventi di tutela.