SCATTI DEL PRIMO GIORNO

L’esperienza ‘Esselunga’, nel suo primo giorno di apertura a Forlì, comincia dai parcheggi. Anzi, addirittura prima: nella lunga colonna d’auto che si snoda lungo via Ravegnana, ora procedendo a passo d’uomo, ora bloccandosi del tutto, fino ad arrivare all’ingresso del nuovo supermercato. Qui un parcheggiatore in gilet fluorescente mostra una paletta: se è verde si può andare, se è rossa bisogna procedere e rifare il giro, sperando che nel frattempo la coda che prosegue dalla strada fin dentro all’area di sosta si sia snellita.

Se non si ha questa fortuna, si può virare verso l’altro accesso, quello su via Napoleone Bonaparte. Qui si incontrano due scelte: piano superiore o interrato. Entrambi sono pienissimi e sono necessari molti giri per trovare posto. In tanti hanno lasciato l’auto anche lungo le strade limitrofe, addirittura al grande parcheggio di via Punta di Ferro. Se si considera che gli stalli di pertinenza dell’edificio sono in totale 158, si può trarre un’idea, se pure ancora approssimativa, della mole di persone che non hanno voluto attendere per fare spesa nello ‘store’ più atteso della città.

A popolare il punto vendita ci sono manager in completo elegante e istituzioni locali in attesa del fatidico taglio del nastro, ma soprattutto cittadini impazienti di scoprire le nuove possibilità offerte dal celebre marchio. All’ingresso un dipendente offre a tutti un rametto di orchidea: è il primo, ma non l’unico omaggio previsto per la giornata inaugurale. Infatti, all’uscita, chi ha fatto acquisti riceve anche un vasetto di sottaceti o una bibita in bottiglia, oltre alla borsa di stoffa con il logo del brand. Al bar, invece, il caffè viene servito con un ‘macaron’, un prodotto della pasticceria francese.

Percorrere i 1.5000 metri quadrati di superficie di vendita del negozio, ieri, era un’avventura: i corridoi sono gremiti di persone che tentano faticosamente di raggiungere i prodotti, scrutare le offerte e orientarsi in quella geografia nuova, che presto per alcuni potrebbe diventare estremamente familiare. In tanti mettono nel carrello prodotti di marchi già noti, ma sono anche più numerose le persone intente a scrutare la vasta selezione di merce a marchio Esselunga, uno dei punti di forza dichiarati dalla catena.

In diversi si fermano anche a valutare l’offerta nei reparti dei cibi freschi, dove c’è anche una vasta offerta di sushi (il pesce crudo nello stile giapponese), della panetteria e della gastronomia, dove fa bella mostra di sé un bancone decisamente scenografico, con lucidissime gelatine e composizioni artistiche di astici e capesante. Lunga la fila al reparto dedicato ai dolci: si tratta, forse, di clienti che conoscono per fama ‘Elisenda’, la linea di alta pasticceria realizzata il collaborazione con il ristorante stellato ‘Da Vittorio’.

A incuriosire è anche il bar, raggiungibile direttamente dalle porte scorrevoli dell’ingresso, senza varcare i tornelli del supermercato; si tratta del Bar Atlantic, il 127° della catena: nella giornata di ieri, causa folla e brutto tempo, il servizio era essenzialmente al banco, ma prossimamente disporrà di 55 sedute, in aggiunta ad altre 16 allestite all’esterno (serve anche pasti per pranzo).

La lunga coda alle casse e quella per uscire dal parcheggio faticosamente conquistato non bastano a intaccare il buonumore di quanti hanno preso quello di ieri come un momento di festa. Il futuro di Esselunga in città è ancora tutto da scrivere, ma il benvenuto dei forlivesi è stato subito decisamente caldo.

Sofia Nardi