Scatti di Pier-Hélène in mostra a La Cantera

Ha una sensibilità del tutto particolare nel raccontare, attraverso l’obiettivo della sua reflex, delle storie. Storie che parlano anche di diversità, con delicatezza e poesia e senza mai cadere nella retorica, facendo di questa diversità un manifesto di unicità. La fotografa cesenate Michela Mariani presenta per la prima volta nella sua città il progetto ‘PH’, la storia, per immagini, di Pier Daignault, avvocato penalista del Québec che a 71 anni sta completando l’iter per cambiare sesso e diventare Pier-Hélène. Il progetto fotografico, vincitore del premio ‘Umane Tracce’ 2022, sarà in mostra da domani a La Cantera (vernissage alle 19), nell’ambito della rassegna Particol’Arte curata da Alice Tamburini.

Mariani, come ha conosciuto Pier-Hélène?

"Nel 2018 ho vinto un bando per una residenza d’artista in Québec, a La Chambre Blanche. Stavo cercando soggetti interessanti per il mio progetto fotografico da sviluppare in loco e un pomeriggio, passeggiando per la città, ho visto seduto al tavolo di un pub quest’uomo vestito da donna. Stava sorseggiando un bicchiere di vino bianco. Era elegantissima e incredibilmente femminile. Mi sono seduta al tavolo accanto al suo e ho detto ‘ordino quello che prende la signora’, catturando la sua attenzione. Ci siamo così trovate a chiacchierare fino a sera, fra noi è scattata subito un’intesa speciale. Le ho chiesto se voleva posare per me, per il progetto alla Chambre Blanche".

Oggi vi lega un’amicizia?

"Una grande amicizia, il nostro è stato un incontro di anime. Pier-Hélène viene a trovarmi in Italia quattro volte all’anno e domani sarà con me all’inaugurazione della mostra. Inizialmente, quando le ho chiesto se potevo documentare il suo percorso transgender, era un po’ spaventata. Quando poi ha visto il mio modo di approcciarmi alla fotografia, con delicatezza, ha accettato. Nelle mie foto, che raccontano la sua trasformazione e come vive quotidianamente nella sua nuova pelle, dice di riconoscersi".

Quanti sono gli scatti in mostra?

"Sono 28, comprese alcune foto di Pier-Hélène da bambino e da giovane, quando già in occasioni private si vestiva da donna, e foto in tenuta professionale. Oggi è un avvocato di successo ed è docente all’Università di Montréal: i suoi clienti, i suoi studenti, i giudici, abituati a confrontarsi da sempre con Pier, oggi vivono come evento assolutamente normale lavorare con Pier-Hélène. La sua carriera non ne ha risentito in nessun modo, a dimostrazione dell’apertura mentale di un paese come il Canada, dove non esiste la questione di genere e non c’è discriminazione sessuale nel mondo del lavoro".

La mostra è accompagnata da un libro?

"Esatto. Il premio Umane Tracce vinto nel 2022 mi ha permesso di portare ‘PH’ in giro per i festival di fotografia e anche di pubblicare un catalogo d’autore, edito da Crowdbooks".

Carlotta Benini