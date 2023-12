Scavi nel Duomo di Forlì, scoperte 23 tombe: "Viaggio nel passato". La chiesa resta aperta

Forlì, 23 dicembre 2023 – Un viaggio indietro nel tempo per il Duomo di Forlì. Da ottobre, infatti, sono in corso cinque lavori di scavo archeologico per studiare un progetto efficace di restauro e consolidamento della struttura che mostra alcuni segni di ‘stanchezza’ nell’area del colonnato. La chiesa ha origine nel IV secolo ma della sua prima configurazione non si hanno notizie documentate; più certe invece, alcune ricostruzioni lungo la storia fino ad arrivare alla completa demolizione e ricostruzione della Cattedrale nel 1841.

Un archeologo mostra lo scavo (profondo fino a 4 metri) in una navata (foto Frasca)

Gli scavi hanno permesso di dimostrare una lunga frequentazione dell’area rivelando zone a uso sepolcrale, con la presenza di 23 tombe contenenti, a volte, anche più di un individuo. Ma non solo: sono stati rinvenuti anche elementi murari riferibili a strutture precedenti la Cattedrale attuale.

"Quest’opera – spiega Kevin Ferrari, archeologo – è complessa ma è un’occasione unica per recuperare informazioni sulla storia di quest’area prima della costruzione dell’edificio attuale e ci aiuta a capire come consolidare al meglio la struttura". Non sono mancate le difficoltà durante gli scavi: "Andando molto in profondità – continua Ferrari –, abbiamo raggiunto quasi i 4 metri, i saggi erano inevitabilmente molto stretti con poco margine di manovra; inoltre, non abbiamo rinvenuto alcun oggetto che potesse guidarci nella datazione o nel ricostruire gli elementi in ordine cronologico. Questo ha reso tutto più lungo e impegnativo".

Sebbene molto lavoro sia già stato fatto, i tempi non sono ancora maturi per poter dare un’interpretazione puntuale e una sintesi definitiva di che tipo di sepolture si tratti e a quale periodo storico imputarle.

A coordinare gli scavi insieme alla Diocesi, gli esperti della Soprintendenza Belle Arti di Ravenna: "Il compito fondamentale dell’archeologia pubblica – sottolinea Federica Gonzato, soprintendente – è quello di rendere la collettività partecipe dei risultati ottenuti. A questo proposito abbiamo deciso di lasciare gli scavi aperti nel periodo natalizio con appositi pannelli illustrativi".

I rinvenimenti non sono stati di intralcio ai lavori: infatti, l’obiettivo di acquisire dati utili per gli interventi futuri di consolidamento è stato raggiunto. Si dice soddisfatto anche il vescovo Livio Corazza: "Dovevano essere solo sondaggi e invece abbiamo trovato dei tesori. Siamo contenti perché i lavori non hanno impedito di vivere la Cattedrale, che è un simbolo della città. Inoltre, potremo svolgere tutti i riti tradizionali legati alle festività natalizie. Il termine dei lavori è previsto per i festeggiamenti della Madonna del Fuoco".

Il restauro del Duomo e del campanile comporterà un investimento economico pari a 5,1 milioni di euro. La cifra verrà parzialmente coperta dai contributi dell’otto per mille per 400mila euro e altrettanti dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì; restano a carico della parrocchia 300mila euro. È possibile contribuire con un’erogazione liberale, detraibile dalla dichiarazione dei redditi, tramite bonifico bancario all’iban: IT98W0854213200000000715382 intestato a ‘parrocchia San Tommaso Cantuariense nella Cattedrale di Forlì’.