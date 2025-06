"Scelta contraria al bene dei clienti"

Caterina Bartolini abita a Villagrappa, ma è una habitué delle poste di corso Garibaldi, a pochi metri da porta Schiavonia. "Il più vicino a casa mia – spiega – in realtà sarebbe quello della Cava, dove però c’è sempre una fila lunga. Qui mi trovo bene, anche per la gentilezza degli operatori, una su tutte Grazia, appena andata in pensione e che ricordo con grande affetto come una persona molto competente e sempre disponibile". Caterina non prende in considerazione l’eventualità di prendere come riferimento piazza Saffi: "Non ci sono parcheggi e c’è troppa strada a piedi da fare: improponibile quando si ha fretta. Chiudere questo e altri uffici è una scelta molto sbagliata che va contro gli interessi degli utenti".