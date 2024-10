"Scelta giusta: troppi posti vuoti"

"Un tempo eravamo tanti ambulanti, ora siamo meno: abbiamo troppi posti vuoti nel mercato settimanale, è giusto ricompattare. Il Comune vuole l’ellisse a disposizione per gli eventi, quindi, è inutile fare un ‘tira e molla’ ogni anno spostando gli ambulanti".

Fiorenzo Gori, titolare di un banco di abbigliamento

in piazza Cavour è favorevole ai cambiamenti decisi.

"I parcheggi saranno sistemati in fondo, circa una quindicina di posti, dove di solito è posizionata una banchetta di fiori. Gli spazi di ciascuno resteranno gli stessi, le metrature non cambieranno". Sulla varietà della merce Gori dichiara: "Gli spuntisti non hanno merce di una qualità tale che possa fare la differenza".