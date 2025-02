"Scelte politiche che danno frutti"

"I semi gettati durante lo scorso mandato di Zattini nelle politiche giovanili stanno dando frutti preziosi". Questa la nota della lista civica Forlì Cambia a commento degli ultimi dati dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio della Romagna che conferma la vivacità delle imprese giovanili di Forlì, "risultato in controtendenza regionale e nazionale, e frutto di scelte politiche intraprese nella passata amministrazione e portate avanti in quella attuale", continua. Forlì Cambia, che esprime in giunta Paola Casara, assessora all’istruzione e formazione, afferma che questa visione politica "ha contribuito alla creazione di un ambiente fertile nel territorio, prendendo i ragazzi per mano sin in età scolare. Le politiche attuate hanno incentivato l’avvio di nuove attività, ma hanno anche promosso la formazione e l’orientamento professionale, trasformando i ragazzi da semplici cercatori di impiego a protagonisti attivi del tessuto economico".