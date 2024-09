Scende in pista Di Pentima: "A disposizione della comunità"

Svelati altri due candidati all’assemblea legislativa regionale per Fratelli d’Italia: Maria Gabriella Di Pentima (foto), avvocato con oltre 30 anni di esperienza professionale, esperta in materia di responsabilità medico-sanitaria e diritto di famiglia, presidente Anf per Forlì-Cesena, e Stefano Spinelli, già consigliere comunale di Cesena e responsabile regionale per FdI del dipartimento istruzione.

"Ritengo che i tempi siano ormai maturi per mettere a disposizione della comunità le conoscenze e competenze personali e quelle da me acquisite nel corso del mio lungo cammino professionale – ha dichiarato la forlivese Di Pentima –. Per tutto questo, ringraziando i vertici di Fratelli d’Italia per la fiducia dimostratami; ho deciso di accettare la proposta di candidarmi alle elezioni regionali nella certezza che, in ipotesi di elezione, metterò al servizio dei cittadini dell’Emilia Romagna la mia esperienza ed il mio impegno, al fine di contribuire al massimo per politiche più efficienti a tutela dei cittadini".

I loro nomi si aggiungono a quello, annunciato la scorsa settimana, di Massimiliano Pompignoli. "Quella di Maria Gabriella Di Pentima – ha commentato l’onorevole Alice Buonguerrieri – è una candidatura di primissimo livello che, siamo certi, porterà grande valore alla nostra Regione. Le sue molte competenze, maturate in ambiti fondamentali per i cittadini e la comunità, fanno di Di Pentima il profilo ideale per rappresentare le istanze della sanità e della famiglia in Emilia Romagna".

ma. bo.