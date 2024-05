Scene dalla malattia, in musica. La ricerca Ail in quattro concerti: "Le note come fonte di vita"

L’arte come strumento di cura per i malati ematologici. Domani alle 18.30 in Duomo prende il via la prima tappa della rassegna ‘Note di speranza. Musica e parole dalla vita per la vita’, organizzata dalla Cappella musicale della basilica di San Francesco insieme all’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e mieloma (Ail) di Forlì-Cesena e Ravenna. "L’iniziativa – spiega Martina Minguzzi, presidente dell’ente – nasce per portare in scena il percorso di malattia: dal dramma della scoperta alla rinascita della guarigione, vivendo e apprezzando tutti i momenti di questo cammino". La rassegna si articola in quattro serate: dopo Forlì, il 12 maggio sarà a Cesena, il 18 a Faenza e il giorno dopo a Ravenna. Il progetto, creato in stretta collaborazione con i servizi di Ematologia del territorio, ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della ricerca per le patologie del sangue.

La serata sarà una fusione di musica sacra e drammaturgia: "Eseguiremo – spiega Giuliano Amedei, direttore del coro e dell’orchestra della basilica San Francesco – alcuni componimenti di Vivaldi e Lully, che esprimono al meglio sia gli abissi sia le glorie della malattia. I testi son interpretati da Roberto Benigno, Alessandro Braga ed Elisabetta Rivalta". Durante il concerto verrà narrata la storia di Agnese, giovane specializzanda in Ematologia, guarita da una leucemia: "La sua esperienza – continua il maestro – l’ha portata a studiare medicina e oggi la sua vita ispira questo spettacolo". Al complesso di voci della basilica San Francesco di Ravenna si uniscono anche il coro Città di Forlì guidato da Omar Brui, il Jubilate di Faenza condotto dalla maestra Martina Drudi e la corale polifonica Malatestiana di Cesena, diretto da Lorenzo Bellagamba. Anche il direttore artistico, Luigi Lidonnici, si mostra soddisfatto del progetto: "Abbiamo unito le forze di quattro città per una buona causa: sono stati coinvolti più di 80 coristi, 20 orchestrali e 4 chiese".

I fondi saranno destinati per la ricerca scientifica sul territorio per aiutare pazienti e famiglie: "Le risorse che raccoglieremo – sottolinea Gerardo Musuraca, responsabile dell’unità operativa di Ematologia dell’Irst di Meldola – ci aiuteranno a formare i medici; ad assumere nuovi professionisti e a implementare le sperimentazioni. Crediamo nel potere della musica per trasmettere forza e fiducia, infatti, in collaborazione con Ail Forlì-Cesena, abbiamo creato anche ‘Emato-Irst on the road’, una serie di concerti dove gli operatori sanitari incontrano e rispondono alle domande della cittadinanza". Ail, grazie al contributo di soci e volontari, ha avviato numerose attività per migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici: "Ogni giorno – conclude Costante Amadori, consigliere dell’associazione – mettiamo un mattoncino per costruire un futuro migliore. Tra i tanti servizi anche l’assistenza domiciliare e la psiconcologia". L’ingresso al concerto è a offerta libera. Per informazioni: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com, www.centrodantesco.it.

Valentina Paiano