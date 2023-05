Schiacciato nel bosco dal trattore Tragedia a Rocca, muore 65enne

Stava lavorando col trattore per raccogliere la legna, quando il mezzo agricolo di colpo si è ribaltato, travolgendolo e non dandogli scampo.

È morto così Emanuele Camaiti, 65 anni, di Portico, conosciuto imprenditore che commerciava nella legna da tempo.

L’uomo si trovava con un operaio nei boschi di Budria, una località di Santo Stefano, in comune di Rocca San Casciano. D’improvviso però il mezzo agricolo ha subito un sussulto. Forse un ostacolo non visto o forse per avere intrapreso un tratto di terreno troppo scosceso. Sta di fatto che il trattore s’è ribaltato e la tragedia s’è consumata inesorabilmente ieri verso le 16.20.

Sulla dinamica dei fatti stanno lavorando i carabinieri di Rocca e la Compagnia di Forlì. Al momento non si nulla di definitivo sulla dinamica e questo nonostante ci fosse un testimone, un operaio che era con Camaiti e che ha poi lanciato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenute le squadre dei soccorsi, fra cui i vigili del fuoco di Rocca San Casciano, il volontari del Soccorso alpino e i carabinieri, nonché alcuni vicini e il figlio Eric.

Ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l’uomo era già in gravissime condizioni. Qualche minuto più tardi, il decesso.

L’elicottero dell’elimedica arrivato da Pavullo è così ritornato alla base.

A tarda sera i soccorritori aspettavano ancora l’autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma.

Emanuele Camaiti, che lascia la moglie Loretta Bacci e il figlio Eric, era molto conosciuto per il commercio della legna in tutta la Romagna, in particolare nel forlivese e ravennate. Da qualche anno aveva passato il testimone dell’azienda agricola e della ditta della legna, in località Vetteggio di Sotto in comune di Rocca e con capannoni a Barberina di Portico, al figlio Eric.

q. c.