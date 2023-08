Schianto in auto, paura per un 26enne. Travolto in bici, anziano ferito

Paura all’alba, ieri mattina, per un 26enne. L’allarme è scattato alle 6.35 quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta sulla via Emilia a Forlimpopoli provvedendo a liberare il conducente, incastrato all’interno del veicolo. Il giovane è stato quindi affidato ai sanitari di Romagna Soccorso e portato in ospedale con un codice di media gravità. Sul posto i carabinieri.

Alle 18.15 un 69enne è stato travolto in bici mentre percorreva viale Roma verso il Ronco, da un’auto che procedeva verso il centro e svoltava in via Piancastelli. L’anziano è stato sbalzato per 8 metri sull’asfalto e trasportato a Cesena con un trauma cranico in codice 2. Sul posto 118 e vigili urbani.