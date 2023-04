Schianto in moto Addio a Matteucci, storico macellaio molto attivo in paese

di Francesca Miccoli

Un paese sotto choc. La sera di Pasqua ha strappato a Castrocaro Gabriele Matteucci, lo storico macellaio, vittima di un incidente stradale sulla statale 67, nei pressi del Bingo Bul. In tanti, domenica al rientro a casa, quando il giorno di festa volgeva ormai al termine, si sono trovati incolonnati in via Mengozzi, teatro della tragedia, rimasta a lungo chiusa al traffico. Nessuno tuttavia poteva immaginare che sotto quel telo bianco si celasse il corpo esanime di Matteucci.

La sua moto – una vecchia Morini – è finita frontalmente contro un’auto che procedeva in direzione Dovadola: a quel punto, Matteucci è stato sbalzato con un volo di circa 4 metri, finendo poi investito da un altro mezzo che sopraggiungeva. Non si esclude che a innescare la tragica carambola possa essere stato un malore dello stesso Matteucci.

Settantacinque anni, titolare della macelleria di via Garibaldi, l’uomo era conosciutissimo all’ombra del Campanone anche per l’intensa partecipazione alla vita sociale, per il coinvolgimento nel mondo del volontariato, dello sport e per la militanza politica. "Assieme al cugino Giovanni era stato avviato al lavoro dallo zio Edoardo Ravaioli, il noto ‘Piraia’, nella bottega di via Maltoni – racconta un concittadino che con Matteucci aveva condiviso l’avventura nel Castrocaro calcio –. E proprio lo zio era stato uno dei fondatori della società sportiva, di cui Gabriele è stato dirigente e nella quale per un breve periodo ha anche indossato i guanti da portiere. Si è sempre speso tanto per il suo paese".

Ricorda gli anni della comune militanza calcistica Gastone Turci. "Era una persona discreta, estremamente garbata – racconta Turci –. Non entrava mai nelle questioni tecniche, di competenza mia e dell’allenatore Franco Bonavita. Il Castrocaro, che nel 8283 militava in Prima categoria e non partiva coi i favori del pronostico, riuscì a conquistare un’inattesa quanto esaltante promozione. Chiuso il girone d’andata al quartultimo posto, con un’incredibile cavalcata, agguantammo la promozione. Festeggiammo un altro salto di categoria tre anni più tardi, con Zanzani mister. Gabriele sapeva trasmettere serenità anche nei momenti negativi, era un galantuomo".

Con alcuni amici Matteucci aveva dato vita al sodalizio de I Paesani, promotore di numerose iniziative a livello locale. Impossibile dimenticare l’instancabile attività svolta nell’organizzazione del Carnevale, con la sfilata dei carri lungo il viale. E ancora l’allestimento del panino più lungo del mondo, iniziativa che proiettò il nome di Castrocaro nel guinness dei primati. Era il periodo aureo della città del Campanone, gli anni in cui i forlivesi sceglievano la cittadina termale per la passeggiata domenicale, preferendo la ‘vasca’ nel viale a quella in riviera. Tempi che Matteucci ricordava anche recentemente con un moto di nostalgia.

Attonito e commosso il primo cittadino del paese termale, Francesco Billi. "Apprendo con incredulità e tristezza la notizia dell’improvvisa scomparsa dell’amico Gabriele, storico macellaio di Castrocaro e per anni volto di un impegno politico locale coerente e propositivo – le parole del sindaco –. Non più tardi di sabato ero in bottega da lui e ora questo fulmine a ciel sereno. Non possiamo fare altro che stringerci ai familiari partecipando al cordoglio per questo lutto che ci lascia senza parole".

Tra i primi messaggi di cordoglio a far seguito alla notizia, quello di Fratelli d’Italia. Gabriele era "una persona che sapeva coinvolgere e trascinare con la sua passione e l’amore per la sua comunità e il territorio", così lo ricordano Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il responsabile di FdI del comprensorio forlivese Luca Bartolini e il coordinatore comunale di Castrocaro Francesco Caponetto. "Aveva un modo genuino di far politica. Si è sempre speso in difesa dei valori della destra sin dai tempi del Movimento Sociale Italiano, per poi militare in Alleanza Nazionale e ora in Fratelli d’Italia. Nella sua bottega spesso e volentieri il dibattito politico era protagonista. Mancherà a tutti noi e il suo ricordo sarà sempre nei nostri cuori".

Matteucci, che era un appassionato cicloamatore, in grado di macinare tantissimi chilometri a dispetto dell’età, lascia la moglie Irene, che aveva lavorato con il marito e guidato il secondo punto vendita cittadino aperto per alcuni anni in via Martiri della libertà, il figlio Mario, agente della Polizia Municipale, e la secondogenita Annalisa, residente a Cesena. Ancora da definire la data del funerale, la salma, infatti, è a disposizione dell’autorità giudiziaria.