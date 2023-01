Schianto tra cinque veicoli sulla Ravegnana Si sceglie il progetto: "Ma mancano i fondi"

Da lunedì, alla ripresa dell’attività politica e istituzionale, i sindaci di Ravenna e Forlì hanno in agenda di programmare l’iter per scegliere quale nuovo percorso della Ravegnana proporre alla Regione, in modo tale che Anas possa elaborare un progetto più avanzato entro la tarda primavera. Questo impegno è stato preso a fine novembre durante una riunione a Bologna, in viale Aldo Moro, presenti i sindaci de Pascale e Zattini e l’assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini.

La Regione – come spiega l’assessore Corsini - ha finanziato la progettazione per riqualificare la Ravegnana tra Ravenna e Forlì. "Ora, però, bisogna che il Governo stanzi i fondi per realizzare l’opera", dice il sindaco ravennate. "Entro gennaio convocheremo il tavolo dell’Economia per illustrare i progetti in corso di redazione da parte di Anas" dice de Pascale. Che aggiunge: "La domanda, però, è se il governo intende finanziarla. Perché al momento è un’opera non finanziata".

La decisione inappellabile è quella di intervenire sul tracciato esistente, così Anas ha prospettato tre ipotesi, all’interno di uno studio di fattibilità molto approfondito. Delle tre ipotesi sul tavolo, due sono quelle che hanno più possibilità di attuazione, anche se esistono problematiche soprattutto sulla parte ravennate del tracciato, il più lungo. Una ipotesi prevede 12 km di varianti per bypassare le frazioni lungo il percorso (Durazzanino, Coccolia e Ghibullo, località ormai tristemente note per via degli incidenti stradali anche di questi giorni), l’intersezione con la statale 16 Adriatica e come risolvere il problema dei numerosi innesti sulla Ravegnana (ne sono stati censiti 157) provenienti da residenze private. Se le varianti, rispetto al tracciato principale saranno per 12 km il costo, aggiornato ai giorni nostri, sarà di 230 milioni di euro, se i km diventano 16 si sale a 274. Prima dell’aumento delle materie prima e della crisi energetica, quindi a inizio 2022, si parlava di una cifra attorno ai 120 milioni di euro, che già a giugno erano saliti a 180. Il punto fermo è quello deciso oltre due anni fa. Il tracciato esistente va riqualificato con "l’allargamento della carreggiata da 7.5 a 9 metri – si legge nel testo del progetto – la riduzione del numero delle immissioni in carreggiata, l’adeguamento della viabilità locale e la rimodulazione delle intersezioni tramite rotatorie e due tratti in variante locale (a Coccolia e Ghibullo)".

L’aumento dei costi delle opere pubbliche non interessa solo la Ravegnana ma è così per tutti i progetti. "Ci vuole però un punto di partenza: il Governo e l’Anas stanzino i fondi e da lì cominciamo a ragionare" ripetono de Pascale e Corsini.

lo. tazz.