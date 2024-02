"Schiavonia, si restauri la tela di Guercino". Appello del parroco: scatta la mobilitazione

"La tela del ‘San Francesco che riceve le stimmate’ di Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, ha bisogno di essere restaurata. L’opera, conservata nella prima cappella di sinistra della chiesa di Santa Maria in Schiavonia, è stata realizzata nel 1651 e presenta alcune disomogeneità della superficie pittorica". La segnalazione arriva da don Nino Nicotra, sacerdote delle parrocchie del centro storico, alla luce del parere espresso da alcuni esperti di belle arti durante le due aperture della chiesa. L’associazione culturale Metropolis, da tempo impegnata nella salvaguardia e nel recupero del patrimonio artistico cittadino, si è subito attivata per creare un comitato di tutela dell’opera. L’ente ha coinvolto gli organismi preposti alla conservazione e al restauro, seguendo la pratica autorizzativa prevista dalla normativa di settore, e anche soggetti pubblici e privati del territorio. "Il risanamento della tela – sottolinea don Nino – deve essere effettuato all’interno del complesso parrocchiale, senza trasferire il dipinto". Questa richiesta parte dalla consapevolezza che la diagnostica strumentale in loco rappresenta, da circa vent’anni, uno strumento importante per il restauro delle opere architettoniche e artistiche. Questa pratica permetterà di ridurre non solo i costi ma anche i tempi di esecuzione, abbattendo i rischi. Anche Marco Colonna, Giorgio Garzaniti e Umberto Pasqui, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario di Metropolis, si uniscono al messaggio di don Nicotra: "La tutela del patrimonio culturale cittadino è una priorità; infatti, collaboriamo da sempre con enti locali e altre istituzioni per promuovere progetti mirati alla valorizzazione del territorio. Siamo convinti – continuano i membri dell’associazione – che attribuire importanza alla propria eredità cultura, civile, religiosa e artistica sia il miglior lascito per le generazioni future".