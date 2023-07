Schlein a Modigliana "Vigiliamo sull’arrivo delle risorse" E vede la frana del campo sportivo

di Giancarlo Aulizio

Ieri mattina sotto il porticato del municipio di Modigliana molti applausi da parte di iscritti e sostenitori del Pd all’arrivo della segretaria nazionale Elly Schlein e di molti membri della segreteria nazionale. Ad accoglierli il sindaco Jader Dardi, in camicia bianca ma senza la fascia tricolore, gli assessori Rosa Grasso e Giuseppe Travaglini, la responsabile dell’ufficio tecnico Valeria Liverani, e troupe dei tg della Rai e di Sky. Presente anche il segretario uscente del Pd territoriale, Daniele Valbonesi.

La Schlein indossava jeans, giacca azzurra su maglietta nera e scarpe da ginnastica. Prima, guidata da Dardi, un breve giro della sede comunale, in cui il sindaco ha sottolineato il ruolo di Modigliana nell’Unità d’Italia, con tanto di omaggio: una statuetta che riproduce l’effige del patriota risorgimentale don Giovanni Verità. Poi, nell’aula del consiglio comunale, si è tenuta una riunione alla presenza della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, assessore con delega alla Protezione civile. Alla fine della mattinata, prima di partire per Forlì, la leader dem ha visto da vicino una delle centinaia di frane che incombono tuttora su Modigliana.

Il sindaco ha ringraziato la segretaria per aver chiesto l’incontro e subito ha descritto la situazione drammatica di un territorio che nelle due ondate di precipitazioni ha visto cadere 900 millimetri d’acqua in pochi giorni, costringendo 258 persone ad evacuare le loro case, alcune raggiungibili solo con gli elicotteri. Dardi ha accennato al consiglio comunale di ieri sera, dedicato alle spese di somma urgenza: 1,9 milioni di euro già affidate alle imprese, con l’impegno di 343.000 euro dell’avanzo di amministrazione del 2022 per pagare i lavori del mese di maggio, quando si spalava il fango. A fronte di danni da 158 milioni, con 110 chilometri di strade sbriciolate, 4 ponti crollati e almeno 330 frane (stima parziale). "Siamo stati coompletamente isolati per tre giorni senza acqua, luce e possibilità di comunicare". Oggi è previsto un incontro con 20 agricoltori "per dar loro risposte che non ho", ha chiosato amaramente. Insomma, "si è trattato per noi di un cataclisma e tutti i bilanci dei comuni interessati sono in default", ha spiegato Dardi offrendo alla segretario un concerto che Elly Schlein avrebbe ripetuto poi nell’incontro di Forlì. "Oggi – ha insistito – mancano le certezze economiche e come comuni collinari colpiti dobbiamo entrare a far parte delle Aree interne per poter usufruire dei finanziamenti. Non voglio essere il parafulmine del malumore dei cittadini che aumenta per la mancanza di finanziamenti".

Elly Schlein ha poi preso la parola: "Siamo qui come Pd per restare e presidiare perché le risorse necessarie arrivino e la celerità è necessaria anche per l’aspetto psicologico. Occorre un lavoro serio di ricostruzione della viabilità. Abbiamo scelto di venire proprio in Romagna, perché il Pd è con i comuni e ringrazio anche la struttura della Regione che ha così ben operato". E ha concluso: "Dobbiamo ricostruire i servizi intervenendo al più presto per evitare lo spopolamento".

Poi tutti si sono spostati in visita al campo sportivo comunale: lì è venuta giù una delle frane, trascinando parte di una pineta sul fianco di una collina per l’intera lunghezza del campo da calcio e quasi un terzo della larghezza. Il fango, nel pieno dell’emergenza, è stato spalato dagli iscritti alla società del Modigliana calcio, con età compresa dai 6 ai 20anni. L’impianto, tuttavia, è ancora inutilizzabile per la pratica sportiva. Non solo: proprio sopra il punto da cui si è staccata la frana c’è un gruppo di abitazioni: è una delle tante situazioni a rischio del territorio più colpito.