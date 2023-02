Sci alpinismo, tutto pronto per la marcia

Edizione numero 29 per la Marcia sci alpinistica della Campigna Memorial Paolo Brilli, Piero Della Bordella e Raffaele Laghi. Domenica 26 infatti parte alle 9,30 da Campigna, la più antica e blasonata escursione fuori pista con gli sci e le ciaspole organizzata dallo storico Gruppo La Lama e dal Soccorso alpino e speleologico nazionale: le iscrizioni si effettueranno al punto informativo La Villetta in Campigna dalle 7,30.

La manifestazione, nata sulla spinta di un gruppo di appassionati è cresciuta di anno in anno e da sempre ha puntato a valorizzare l’escursionismo in Appennino anche durante il periodo invernale con la collaborazione del Parco nazionale e del Comune di Santa Sofia. Il gruppo, nato nel 1980 a cavallo dei confini della Romagna Toscana, ancora oggi mantiene vive le tradizioni dello sci e dell’escursionismo nei nostri monti. "Oggi – spiegano gli organizzatori – continuiamo a proporre attività ed escursioni con l’unico intento di far conoscere le nostre foreste nell’intimo dei luoghi e dei suoi abitanti che da sempre hanno preservato questa ricchezza naturale unica nel suo genere. Ora il gruppo si è dato una veste giuridica ufficiale porrà ai gestori del territorio idee per divulgare e rendere fruibili con intelligenza ciò in cui ha sempre creduto: le nostre foreste". Il raduno è aperto a tutte le specialità sulla neve (sci alpinismo, sci escursionismo e ciaspole) e si avvale del supporto dei Carabinieri forestali, del Gruppo alpini alto Bidente, dalla Pro loco di Corniolo – Campigna, del Cai Arezzo, dello Sci Club Stia, di Romagna Acque e della grafica Emigal. La manifestazione è inserita nel programma ‘Neve&Natura’ curato dal Parco nazionale e dal Comune di Santa Sofia e il percorso è tracciato e vigilato dai tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino. L’itinerario sarà scelto in base alle condizioni di innevamento e sarà comunicato al momento dell’iscrizione.

Gli organizzatori ricordano che la marcia non ha carattere competitivo e il singolo partecipante si assume la piena responsabilità per il proprio stato di salute e capacità tecniche. Quota di iscrizione 10 euro (comprende gadget ricordo e ristoro lungo il percorso). L’arrivo è previsto al Rifugio Casone della Burraia (gestito dallo Sci Club Stia) dove sarà possibile pranzare con specialità locali servite dai volontari del Gruppo Escursionistico La Lama. Quota pranzo 20 euro (10 euro fino a 14 anni).

Al termine saranno consegnate le targhe Memorial e si effettuerà l’estrazione di premi della lotteria. Per informazioni e prenotazioni: Massimo 348.1753419; Gigi 349.4231499; Luciano 320.4309459; Riccardo 349.5693767 ed Emiliano 349.5693757.

Oscar Bandini