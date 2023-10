Scientology procura un frigo e della vernice

Nei giorni scorsi i Ministri volontari di Scientology di Milano hanno raggiunto i loro omologhi di Forlì per portare in dono un frigorifero che sarà destinato a una famiglia dei Romiti che è stata colpita dall’alluvione e ora, per tornare alla normalità, ha bisogno di quell’elettrodomestico.

I Ministri Volontari si sono occupati anche della consegna di due bancali di pittura per abitazioni, donati da un’azienda di Rimini che aiuterà a riparare le case danneggiate dall’acqua nel mese di maggio. Dal primo giorno i Ministri Volontari si sono messi a disposizione delle istituzioni, della Protezione Civile e dei cittadini e a distanza di mesi continuano a manifestare vicinanza concreta.

L’impegno è stato notato anche dal presidente del comitato di quartiere dei Romiti Stefano Valmori: "Fin dai primi giorni siete stati con noi per aiutarci a uscire dal fango e siete stati presenti tutti i giorni, fino ad oggi: vicini alla gente, ai residenti e alla popolazione che ancora sta soffrendo. Il mio è un elogio alla vostra presenza e al continuo impegno che ci rende ancora più consappevoli che possiamo farcela a rialzarci".