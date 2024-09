Scienza e spirito, ecco le nuove vie di guarigione

Ha luogo da venerdì a domenica a Meldola, all’antico monastero di Scardavilla il convegno internazionale ‘Tra scienza & spirito. Il corpo quantico. Diverse vie di guarigione’ promosso da Caos (Concept Art Olistic Store Aps) presieduto da Giulia de Matteis e dall’Associazione Thymos guidata dall’imprenditrice Patricia Ana Dmitruk e che si avvale dei patrocini del Comune e della Pro loco di Meldola.

"Il convegno vuole offrire una visione più ampia della malattia, della guarigione e delle conquiste della medicina moderna. Fieri delle conquiste orgogliosamente scientifiche, delle scienze quantistiche – precisano le due co-organizzatrici –, dell’attuale regno quantico e del nostro corpo quantico che controlla ogni aspetto del benessere e ci può mostrare la comprensione dell’interconnessione e delle implicazioni corpo-mente-spirito, per la nostra salute. Sarà questo lo scopo primario di questo convegno – aggiungono –, per il benessere degli esseri umani, per rafforzare la nostra guarigione collettiva ed evoluzione cosciente. Il tutto coniugato alla antica saggezza del mondo dello spirito, degli avi e degli antenati, custodi della saggezza e delle memorie dei popoli indigeni. In definitiva si tratta di unire scienza medica, fisica quantistica e saggezza spirituale".

Il programma prevede venerdì dopo i saluti degli organizzatori alle 10, le relazioni di Omar Selvi e Gloria Nobili. Nel pomeriggio, alle 14.30 interverranno Amedeo Furlan, Daniela Ronconi, Paola Campana e Simonetta Giunchi, la psicologa e psicoterapeuta che cura una rubrica anche sulla nostra edizione. Si chiude la serata col Dj Set con Pannkakesmusic, Techhouse, Michele Guidotti, Federico Torelli e il meeting music Giovani sun Peo.

Sabato alle 10 contributi di Federica Ricci, Roberto Casadei e Patrizia Cossu, poi dalle 14.30 Carlo Ventura, Daniele Gulla, Julia von Stietencron e Monica Anjali Alzini. Alle 21.30 cerimonia rituale del fuoco e liberazione emozionale con Edimar Macedo Costa, sciamanesimo Sib siberiano di Altaj.

Chiusura domenica con Sephira Dunja Denise, Claudia De Matteis, Thea Crudi, Hector Villafuerte ed Edimar Macedo Costa. Alle 17,30 concerto ‘Mantra dell’Anima: un viaggio musicale alle Radici dell’Essere’ con Thea Crudi, Campane tibetane, Harmonium accompagnata da Gianluca Masi (percussioni etniche e hangdrum’ e Cristian Bonato (sound design), cui seguirà alle 19 la ‘Inaugurazione Planetaria del Portale Orchidèa dell’ ‘Inter-Autonomía’ (Frequenza LuminoSófica 13:23.11)’ con la relazione di LWX Votan Yluvatar. Cerimonia di chiusura alle 21,30 con l’attivazione avatarica del Portale Orchidè.

Negli spazi dell’ex monastero nella tre giorni mostra Vid Art/science di Julia von Stietencron con installazioni, luci ed effetti sonori; salotto olistico con 10 operatori, mercatino artigianale olistico, servizio catering, bar e aperitivi della Nuova Brocca. Contatti: 333.6992179.