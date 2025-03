Scienza in dialogo: domani c’è Gallese

L’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine invita alla presentazione del libro ‘Cosa significa essere umani? Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente’ che si terrà domani alle 16.30 presso l’aula magna dell’Iti Marconi. Relatore sarà Vittorio Gallese, neuroscienziato del gruppo dei ricercatori di Parma che nel 1992 scoprì l’esistenza dei neuroni a specchio. A dialogare con lui saranno Walter Neri, già primario unità operativa di neurologia presso l’ospedale di Forlì e Stefano Giunchi (Atelier delle Figure- Scuola per Burattinai e cantastorie). Condurrà la conversazione l’ingegnere Roberto Camporesi, Presidente della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. L’ingresso é libero. Come sempre sarà possibile seguire anche in streaming sul canale YouTube della associazione.