Scintille anche sulla solidarietà a Ranucci

Il consiglio comunale non è riuscito, nella seduta di ieri, ad esprime solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci (foto), conduttore di Report e scampato a un attentato, e a tutti i colleghi vittime di intimidazioni e minacce. Ci sono volute due ore di discussione per arrivare al risultato di ritirare la mozione che era stata presentata allo scopo. Firmatario era Federico Morgagni del Pd, che in presentazione della mozione, aveva dichiarato come nel testo fosse già stato accolto un appunto fatto dal capogruppo della Civica (maggioranza), Leonardo Gallozzi, e tolta una frase dal sapore politico.

Pronti, via, si apre il dibattito e le frasi dal sapore politico da togliere diventano tre, anche se nella sostanza della mozione "Siamo d’accordo nell’esprimere solidarietà". Prima il capogruppo di Fratelli d’italia, Fabrizio Ragni, poi quello della Lega, Albert Bentivogli, chiedono che dalla mozione vengano tolti i riferimenti alle affermazioni di Reporter Senza Frontiere (Rfs, ente non governativo francese che stila la classifica annuale della libertà di stampa nei vari Paesi). "Perché vicino alla vostra parte politica" (Ragni), "perché avete questo vizio di mettere sempre qualche riferimento che non ci fa votare convintamente le mozioni" (Bentivogli).

La minoranza chiede motivazioni sul perché togliere frasi che chiedono "che si faccia tutto il possibile per trovare i colpevoli e si proteggano i giornalisti". La consigliera Cristina Tassinari (FdI) rammenta come si siano citate solo alcune fonti, non tutte le fonti autorevoli del panorama giornalistico.

Ormai, il solco è tracciato e gli interventi che seguono sono tutti tra chi solidarizza, ma vuole togliere la premessa, e chi solidarizza, ma vuole tenerla. "Io non voterò più se ci dobbiamo ridurre così – è intervenuto Damiano Bartolini, Fratelli d’Italia –. Ci comportiamo come tifoserie da stadio". Il regolamento vuole che l’emendamento della maggioranza (togliere parte della premessa) venga formalizzato per iscritto, così, mentre Ragni scrive la proposta, Bentivogli interviene spiegando "adesso spero che la minoranza voti l’emendamento, così come la mozione che ne deriva". A queste affermazioni, Morgagni ritira la mozione e - se il consiglio comunale non è riuscito a portare compatto la solidarietà ai giornalisti, noi ci troviamo completamente d’accordo con le loro motivazioni, portate dallo stesso Morgagni nel ritirare la mozione: "abbiamo offerto uno spettacolo indegno da entrambe le parti su una mozione che ci doveva vedere uniti".

Matteo Bondi