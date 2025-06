’Scintille’ di realtà. RinnoviAmo: dibattiti su temi d’attualità

‘Scintille - Accendiamo il dibattito’ è il titolo dato a una serie di appuntamenti dedicati al confronto e alla discussione, promosso e organizzato dall’associazione RinnoviAmo Forlì. Le tematiche affrontate andranno dalla politica locale, a quella nazionale ed europea. L’obiettivo è esaminare questi temi senza cadere nella consueta, feroce, contrapposizione ideologica, laddove l’argomentazione a sostegno delle opinioni è spesso ridotta a slogan che poco aiutano a comprendere davvero norme e documenti.

‘Rinnoviamo Forlì’ è l’associazione omonima della lista civica che si presentò alle scorse elezioni amministrative, eleggendo la consiglierà comunale Elena Colangelo, ma distinta da questa: l’obiettivo degli incontri è trattare di temi importanti per l’agenda politica, ma non in senso militante. "RinnoviAmo Forlì intende fornire una base informativa che faciliti la lettura dei testi e da questa partire per una riflessione che ponga a confronto, in modo argomentato, le possibili e diverse interpretazioni degli stessi", spiegano gli organizzatori. In quest’ottica, gli incontri verranno organizzati nella forma di una mini tavola rotonda, composta da due rappresentanti di linee di pensiero differenti e coordinata da una figura terza, con il compito di stimolare e sintetizzare il confronto e il successivo dibattito. "Il titolo ‘Scintille’ richiama la necessità di fare luce in un’epoca buia – aggiunge Elisa Zecchini, segretaria di Rinnoviamo –, dove il dibattito è limitato alla lunghezza permessa dai commenti sui social network, o al tempo di una storia su Instagram. Crediamo che sia invece necessario ‘accenderlo’, portarlo alla luce, approfondire le proposte e ricostruire il confronto dal vivo sui temi che incidono sulle nostre libertà e diritti".

Il ciclo inizierà giovedì 19 giugno alle ore 20,30, presso la Sala Randi, in via delle Torri 13, con un primo appuntamento dal titolo: ‘La riforma della magistratura: cambia il Terzo Potere?’. Gli incontri successivi si articoleranno nel periodo autunnale e invernale, a ottobre ‘Un premierato forte: è salva la Costituzione?’, a novembre ‘Il decreto sicurezza: più diritti o repressione?’, si chiuderà a dicembre con ‘Europa al bivio: più unità o nazionalismo 2.0?’. Tutti gli incontri saranno aperti al pubblico, ad ingresso libero e aperti al contributo della cittadinanza. E’ possibile contattare l’associazione all’indirizzo e-mail: rinnoviamoforli@gmail.com. Matteo Bondi