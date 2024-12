Sciopero a Coriano: lavoratori pakistani denunciano sfruttamento lavorativo

È iniziato ieri, alla zona industriale di Coriano, lo sciopero di un gruppo di dipendenti di uno stabilimento di subforniture per il settore del mobile imbottito situato in via Meucci. Ad entrare in agitazione, con tanto di striscione in cui i lavoratori lamentano di essere addirittura "schiavi", sono stati in particolare una quindicina di operai pakistani giunti insieme a Forlì da Prato dopo che sarebbe stato loro prospettato un posto con tanto di alloggio e buone condizioni di lavoro, migliori di quelle che avevano in Toscana.

Ma la realtà, stando alla protesta dei lavoratori adesso in sciopero e al sindacato che li rappresenta, il Sudd Cobas di Prato e Pistoia, si è presentata ben diversa. "Gli operai incrociano le braccia contro turni di dodici ore al giorno per sei o sette giorni la settimana – spiegano Sarah Caudiero e Luca Toscano del Sudd Cobas –, in cambio di salari inferiori ai 5 euro l’ora. Gli addetti di via Meucci, inoltre, sono da mesi costretti a vivere in un dormitorio allestito dall’azienda all’interno dello stabilimento. Un unico stanzone adibito a magazzino, privo di riscaldamento, servizi igienici adeguati e con tutte le peggiori condizioni di rischio e insalubrità".

Lo stabilimento in questione, a quanto riferisce il sindacato, sarebbe riferibile alla gestione di un imprenditore di origine cinese e la sua produzione è rivolta a un gruppo internazionale con sede in Estremo Oriente, seppur tramite una società italiana con un altro stabilimento a Forlì. Lo sciopero è scattato davanti ai cancelli di via Meucci, in cui sono impiegati una decina di pakistani, mentre altri che si sono uniti alla protesta sono impiegati nell’altro stabilimento; una realtà che nelle due sedi conta in totale 35 unità.

"Di fronte a questa vergogna – sottolinea nella sua nota di protesta il sindacato Sudd Cobas – abbiamo richiesto alla società di sedersi presto a un tavolo, anche perché a tutti i lavoratori deve essere garantito un contratto stabile e degno contro la precarietà e lo sfruttamento in cui versano, oltre che un alloggio dignitoso. La protesta va avanti fuori e dentro lo stabilimento di via Meucci ad oltranza e invitiamo la cittadinanza a venire a sostenere questa battaglia contro condizioni di lavoro intollerabili nel 2024 in Italia".

Il Sudd Cobas opera da anni nel territorio toscano e in particolare nella provincia di Prato contro lo sfruttamento nel settore del tessile e dell’arredamento. "Ora a Forlì – concludono i due sindacalisti – si riscontrano le medesime condizioni nel comparto divani. Un fenomeno quello dello sfruttamento e del caporalato che va sempre più diffondendosi in molte filiere e su cui occorre intervenire immediatamente".