Sciopero dei mezzi pubblici: ecco domani le fasce orarie garantite

La sigla Usb Lavoro Privato ha proclamato per domani uno sciopero della durata di 4 ore per rivendicazioni sindacali, alle quali si accompagnerà un’agitazione che avrà invece la durata di 24 ore. A questo proposito Start Romagna avvisa che ci potranno essere ripercussioni sul servizio dei mezzi per il corso della giornata. A Forlì e Cesena, però, sono previste alcune fasce protette che garantiranno il trasporto dei cittadini. Precisamente le corse saranno regolari nella prima mattinata, negli orari 5.30-8.30 e nel pomeriggio nella fascia 13-16.