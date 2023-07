Scivola e batte la schiena, paura per un 36enne alla Grotta urlante Ieri a Premilcuore, un uomo di 36 anni è caduto lungo il fiume Rabbi, nella zona della Grotta urlante. È stato recuperato dall'elisoccorso e trasportato all'ospedale per le cure del caso. La zona è pericolosa, come dimostra il tragico incidente avvenuto nel 2020.