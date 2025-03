Scogli, ecco la lista : "Ci mettiamo la faccia"

A meno di due mesi dalle elezioni amministrative, 25 e 26 maggio, che dovranno sancire chi sarà il nuovo sindaco di Bertinoro, la lista ‘Insieme per Bertinoro’ che candida l’ex assessore ai lavori pubblici, Filippo Scogli, ha presentato ufficialmente anche la lista dei 16 candidati al consiglio comunale. Un mix di volti noti, già assessori o consiglieri nel mandato appena concluso, e new entry della politica, anche se comunque attivi nel tessuto sociale e lavorativo.

A presentare la squadra il candidato sindaco, spalleggiato dall’ex sindaca, Gessica Allegni. Quasi un centinaio le persone intervenute nella sede della Polisportiva Colonna nella frazione di Capocolle. Scogli, nel ricordare che "noi ci stiamo mettendo la faccia, mentre degli altri, a parte qualche post sui social, non si sa nulla", in riferimento alla difficoltà del centrodestra a proporre un candidato sindaco, ha poi presentato uno a uno i propri candidati consiglieri, rigorosamente in ordine alfabetico.

Ecco chi sono: Marco Bartolini, 60 anni, presidente della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli; Ivan Bratti, 63 anni, consigliere uscente e direttore della scuola musicale ‘Dante Alighieri’; Elisa Bruti, 37 anni, segretaria cittadina del Partito Democratico e anche lei consigliera uscente; Martina Bucella, 30 anni, di Bracciano, è attiva nella Power Marching Band Città di Bertinoro e nella protezione civile; Robertino Casadei, 60 anni, di Polenta, presidente del consiglio di zona 1; Denis Derni, 62 anni, di Santa Maria Nuova, lavora ll 118 ed è consigliere uscente; Franco Ferrini, 65 anni, di Capocolle, pensionato, prima era sovrintendente della Polizia Locale di Cesena; Elisa Fiammenghi, 52 anni, lavora presso Amadori; Alice Gattamorta, 34 anni, di Santa Maria Nuova, presidente del consiglio di zona della frazione; Rebecca Ghetti, 28 anni, architetto presso uno studio locale; Sara Londrillo, 53 anni, di Ospedaletto, assessora uscente alla cultura, portavoce regionale dei Verdi e già indicata come vice sindaca in caso di vittoria alle elezioni; Fabiana Memini, 30 anni, di Fratta Terme, volontaria dell’Aism e praticante del triathlon; Daniele Pieri, 65 anni, presidente della Pro loco di Fratta Terme; Ilic Poggiolini, 50 anni, di Santa Maria Nuova, ex capogruppo di maggioranza; Mirko Severi, 51 anni, di Panighina, consigliere di zona dal 2017; Raffaele Trombini, 50 anni, di Fratta Terme, ex assessore all’ambiente.

Scogli ha poi illustrato alcuni punti del programma elettorale, ancora in divenire, che riguardano la frazione di Capocolle. Come il golfo di fermata direzione Forlì, per il quale è già pronto il progetto esecutivo e vanno ora reperite le risorse, il completamento della pista ciclabile di collegamento tra Forlì e Cesena, Scogli ha spiegato che l’opera è stata suddivisa in stralci per facilitare l’ottenimento dei finanziamenti necessari. L’accordo concluso con 2I Rete Gas per il rifacimento della rete del gas a Capocolle e di parte della rete idrica, intervento che comporterà anche la riasfaltatura di diverse strade della frazione.