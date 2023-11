Scommesse, fenomeno sommerso: "Progetto con le società sportive"

Dopo lo scandalo delle scommesse che ha travolto alcuni giocatori del calcio di serie A, si torna a parlare di ludopatia o, meglio, di gioco d’azzardo patologico; ma i casi portati alla ribalta in questi giorni sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che risulta molto più diffuso. Lo conferma il professor Michele Sanza, direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche della provincia.

Sanza, alla luce delle ultime notizie sulle scommesse sportive, qual è la situazione a Forlì?

"Questo problema è, purtroppo, largamente diffuso e sommerso, è difficile fornire dei dati specifici a livello locale. Quello che stiamo facendo sul gioco d’azzardo è lo sviluppo di servizi di prossimità come lo sportello dedicato, creato circa due anni fa, con la presenza di una psicologa e la possibilità di accedere a una consulenza legale; si tratta di qualche decina di utenti, soprattutto di giocatori adulti. Quello che sappiamo e temiamo è che la diffusione del gioco tra i giovani sportivi in realtà sia un’attività abbastanza consueta ma che resti nell’ombra. Quindi credo che servano nuovi strumenti per intercettare questa fascia di popolazione perché il caso dei giocatori di serie A ha scoperchiato la pentola, ci ha messo di fronte a un problema enorme. Il fenomeno tra i nostri ragazzi tratta sicuramente cifre meno importanti ma altrettanto significative perché attivano comportamenti disfunzionali che a lungo andare tendono ad assorbire tutte le loro energie".

Che tipo di interventi realizzate sul territorio per far fronte al problema con i giovani?

"Stiamo predisponendo un progetto in collaborazione con il Comune di Forlì: è rivolto nello specifico alle società sportive; sono previsti degli incontri di prevenzione sulle dipendenze in generale, ma il tema delle scommesse sportive è tra i più significativi e importanti. L’Amministrazione ha ricevuto un finanziamento statale per portare avanti questo progetto che partirà nell’anno nuovo, stiamo ultimando gli ultimi aspetti burocratici".

Come si può riconoscere il disturbo da gioco d’azzardo patologico? Quali sono i sintomi?

"Una persona ludopatica è una persona che dedica al gioco una quantità eccessiva di tempo e risorse personali; l’aspetto principale è costituito dalla perdita di controllo, il giocatore ludopatico non è in grado di moderarsi perché la spinta compulsiva è più forte. Poi ci sono sintomi di tipo comportamentale costituiti dalle perdite economiche, la modificazione delle abitudini di vita, riduzione delle relazioni sociali, la centralità dell’interesse per il gioco come fulcro della vita quotidiana. Insieme a questi sintomi compaiono anche quelli della sfera psicopatologica come ansia".

Che tipo di cure esistono?

"I trattamenti più importanti sono quelli psicoterapeutici, i farmaci hanno un ruolo secondario e possono essere utili nei casi dove sono presenti ansia e depressione. Il coinvolgimento della famiglia è fondamentale anche per limitare l’accesso alle risorse economiche e quindi le ricadute; anche i gruppi di auto aiuto svolgono un ruolo significativo perché il giocatore, rispecchiandosi nell’esperienza altrui, assume la fiducia necessaria per intraprendere trattamenti specifici".

I giovani sono spesso attratti dalla trasgressione, perché?

"I giovani sono attratti da ciò che non è consentito, l’adolescenza è un periodo di scoperta dove il cervello non è ancora strutturato in maniera definitiva. Le emozioni vengono vissute con più intensità e questo può riguardare anche la ricerca di sensazioni forti che possono coinvolgere anche l’uso di sostanze e il gioco d’azzardo appunto".