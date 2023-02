"Scommettiamo sui jet Il Ridolfi è strategico"

di Sofia Nardi Molti forlivesi non lo sanno, ma nell’aeroporto di Forlì, nel corso dell’ultimo anno, molti voli sono partiti e atterrati, anche nei mesi in cui la programmazione di FA era del tutto silente. Si tratta dei jet dell’hangar privato ‘JetSet’ che, in seno allo scalo forlivese, presta un servizio di ‘voli on demand’. L’avventura è partita ufficialmente l’estate scorsa, dall’idea di due soci appassionati di volo: Stefano Landi e Paolo Sapignoli. Landi è forlivese e molti lo ricorderanno come uno dei fondatori di ‘America graffiti’, il ristorante in stile americano inaugurato in via Costanzo II nel 2008 e poi trasformatosi in vera e propria catena, prima che i soci decidessero di vendere (felicemente) il marchio, nel 2017. "A quel punto la mia passione per il volo è diventata una professione – spiega Landi –. Sono istruttore di volo, specializzato in acrobazie aeree e assetti inusuali". È stato nel contesto di una manifestazione di volo acrobatico che, molti anni fa, Landi ha conosciuto Paolo Sapignoli, riminese, pilota di voli di linea di voli intercontinentali, oggi con la Norwegian: "Ho cominciato 30 anni fa, 19enne. Nel corso del tempo ho avuto modo di conoscere le compagnie più diverse". Poi la nuova...