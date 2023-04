Scomparse tre ragazzine a Forlimpopoli: rintracciate, due giorni di mistero

Forlimpopoli (Forlì), 5 aprile 2023 – Le hanno cercate per due giorni a Forlimpopoli, in provincia di Forlì. Tre adolescenti di 13, 14 e 15 anni erano scomparse nel nulla: due di loro (le due più giovani, compagne di classe alle medie) sono finite pure sul sito di Chi l’ha visto. Poi nel tardo pomeriggio di ieri la notizia che almeno ha scacciato la paura: sono state rintracciate telefonicamente da amici nel Bolognese, sane e salve. L’ultima traccia precedente risaliva alla mattina: "Erano a quanto pare a Reggio Emilia, così ci hanno detto i carabinieri" dice la madre della 13enne. "Mia figlia – aggiunge – non ha fatto trapelare nulla. Domenica era tranquilla. Non ha mai fatto una cosa del genere".

Le tre adolescenti dovevano ovviamente andare a scuola, lunedì, ma ai banchi non si sono mai sedute. Con le due compagne delle medie c’era appunto un’amica, che frequenta il primo anno delle superiori. Subito sono state diffuse le note segnaletiche. Al momento della scomparsa la 13enne indossava una felpa grigia (ma ne aveva portata con sé anche una blu), pantaloni da tuta bianchi, scarpe bianche Nike e uno zaino nero. La 14enne invece indossava una felpa nera con zip, uno smanicato, pantaloni neri a zampa, scarpe Nike Tn nere, uno zaino viola, una sacca blu. Della terza non erano state diffuse descrizioni.

Da lunedì mattina Forlimpopoli è stata inondata da informazioni che si rincorrevano l’una con l’altra di casa in casa, di strada in strada. La 13enne, dopo essere uscita da casa alle 7, sarebbe stata accompagnata a scuola da una zia (anche se poi il particolare non è stato confermato dagli inquirenti). Comunque sia, la ragazza a scuola non è mai entrata. Una prof, un’ora dopo, ha chiamato la madre, avvertendola dell’assenza della figlia. La 14enne, in base alle informazioni raccolte dagli inquirenti, ha lasciato il cellulare a un’altra ragazza, dicendo solo di riportarlo poi ai genitori. Almeno due delle tre ragazze avevano poi cancellato in rete i loro profili social. Il protocollo di ricerca è stato immediatamente attivato dalla prefettura di Forlì. Gli inquirenti hanno sentito genitori, amici e parenti. In base ad altre informazioni raccolte in paese, le tre scomparse avrebbero chiamato alcune amiche da un telefono fisso dalla stazione di Reggio Emilia, ieri mattina. Una ragazza ai carabinieri avrebbe detto che le tre si sarebbero dirette a Torino, dove abita un parente di una di loro.

Poi i carabinieri, tramite il cellulare di alcuni ragazzi che si pensava potessero essere con loro, ed era in effetti così, le hanno rintracciate anche se nella serata di ieri le tre adolescenti non erano state raggiunte. Non ci sarebbero, dicono, "cause concrete" che hanno innescato la fuga, come litigi in famiglia. Un paio di amiche, sempre ai carabinieri, avrebbero tuttavia detto che le tre sarebbero fuggite perché "si sentivano sotto pressione". La paura in buona parte è svanita, il mistero della sparizione no.