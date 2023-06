Scomparso Giampaolo Brogliato fondatore e ad di Ciba Brokers

Una storia forlivese fatta di passione, lavoro e generosità e un personaggio, Giampaolo Brogliato, scomparso ieri mattina a 82 anni. Ha creato nel 2007, grazie a un’intuizione, una società, la Ciba Brokers, azienda di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative, insieme all’allora presidente di Confcooperative regionale Maurizio Gardini (oggi presidente nazionale dell’associazione). Di origini veneziane e residente a Forlì, Brogliato era presidente e amministratore delegato dell’azienda, con sede centrale a Bologna. Ha saputo costruire una squadra vincente, trasformando in pochi anni una piccola compagnia in un punto di riferimento nazionale per tutto il sistema aziendale con sede in sette diverse città italiane, fra cui Forlì, in via Alfredo Oriani 1. "Perdiamo un amico e un punto di riferimento autorevole – afferma Francesco Milza, presidente Confcooperative regionale – e vogliamo onorare la sua storia assicurando il massimo impegno nel fare crescere Ciba Brokers al servizio di tutte le cooperative del nostro sistema, proprio come Giampaolo avrebbe voluto. Alla famiglia e ai suoi collaboratori va il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore".

Maurizio Berlati, ingegnere e governatore, nel 201819, del Lions Club Giovanni de’ Medici, distretto 108A ha conosciuto bene Brogliato e apprezzato "l’impegno del socio del sodalizio a favore delle persone più bisognose. Giampaolo era un imprenditore di successo, ma anche un uomo rigoroso, generoso e schietto, sempre pronto a collaborare in progetti e opere di bene per i meno fortunati".

Per le esequie sarà allestita la camera ardente presso l’Ospedale Morgagni nelle giornate di domani e sabato. Il rito funebre di Giampaolo Brogliato si svolgerà in forma strettamente privata sabato.

Gianni Bonali