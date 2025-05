Basket, scontri tra tifosi a Rimini: porte chiuse al Palafiera di Forlì per gara3 e l’eventuale gara4

Forlì, 28 maggio 2025 – Gli scontri tra ultras forlivesi e riminesi prima di gara2 sembrano destinati a segnare tutta la serie di semifinale di basket, che era attesissima alla vigilia ed è stata contrassegnata da grande spettacolo in campo, finché si è giocato in una situazione consueta. All’indomani di gara2, l’osservatorio per le manifestazioni sportive ha espresso il proprio parere.

Il fotogramma di uno dei video degli scontri prima di gara2 (semifinale playoff) di basket tra Rimini e Forlì

Durissimo: consiglia di chiudere le porte del Palafiera per gara3, venerdì sera, e in caso di vittoria dell’Unieuro anche per l’eventuale gara4 di domenica 1° giugno. L’ultima parola spetta al prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri. Ma pare una formalità. Secondo fonti della Questura di Forlì, nel pomeriggio di mercoledì il prefetto notificherà la decisione, seguendo l’indicazione dell’osservatorio. Anche l’eventuale gara5 a Rimini, se fosse necessaria, potrebbe seguire lo stesso destino (si giocherebbe mercoledì 4 giugno).

Le indagini sugli scontri, attorno al bar vicino al Flaminio, sono svolte dalla Questura di Rimini, in collaborazione coi colleghi di Forlì. Molti dei responsabili sarebbero già identificati, anche grazie ai numerosi spettatori che hanno filmato scene di guerriglia urbana. Non tutti hanno ovviamente già un nome e un cognome. Emerge che i momenti di scontro sono stati almeno tre. Il primo, con un lancio di oggetti da parte di riminesi a un gruppo organizzato di forlivesi. Dunque, lo scontro in zona bar, condotto da 40-50 forlivesi. Infine, un terzo momento con ‘rinforzi’ riminesi.