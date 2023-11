Scontro a Faenza. Muore medico di Villa Igea

Tragico schianto martedì mattina sulla circonvallazione di Faenza. Nell’incidente ha perso la vita il dottor Gaetano Paolo Caprio, di 74 anni. Il medico svolgeva la libera professione a Villa Igea, struttura di viale Antonio Gramsci che fa parte del gruppo Ospedali Privati Forlì. L’uomo era alla guida di una Volkswagen T-Roc di e stava percorrendo una strada con direzione Bologna; superata una rotonda, per cause in corso di accertamento, la vettura ha impattato frontalmente un suv Land Rover Freelander che viaggiava in direzione opposta. Il medico è deceduto sul colpo.