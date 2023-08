Scontro fra auto all’incrocio, ferite due donne Ieri alle 8.30 a Castrocaro c'è stato uno scontro tra due auto, con due donne ferite: una 24enne e una 55enne. Sono state trasportate all'ospedale di Cesena in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco.