Scontro frontale tra auto e moto: scooterista 37enne muore sul colpo a Forlì

Forlì, 26 ottobre 2023 – Tragedia ieri alle 16.30 in via Bidente, la strada che che dal Ronco corre verso Carpena e poi Meldola. In uno scontro frontale tra un’auto e una moto ha perso la vita un 37enne di Meldola. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Morto sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari delle ambulanze dell’ospedale di Vecchiazzano.

Ancora nebulosa la dinamica del tragico scontro. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia locale, che si sono adoperati anche per fare fluire il traffico. Non sono mancati i disagi, a causa della parziale chiusura della strada. Il traffico è stato deviato per almeno un paio di ore.

In base ai primi rilievi effettuati dagli agenti, il punto d’impatto tra l’auto e la moto (uno scooter) sarebbe via Della Grotta, alla fine del primo tratto di strada rettilineo di via Bidente, poco dopo una curva a gomito (venendo da Forlì).

Lo scooter su cui viaggiava la vittima stava andando in direzione Meldola; con tutta probabilità l’uomo stava tornando a casa. La vettura invece, una Toyota Yaris, stava invece procedendo in direzione opposta, verso il Ronco. Lo scontro – secondo quanto appurato gli agenti della polizia locale dai loro primi riscontri – sarebbe stato frontale. L’asfalto era viscido per via della pioggia che in quel momento stava cadendo copiosa. Quindi impossibile capire se uno dei due possa avere azionato il sistema di frenaggio in quanto non possono essere rilevabili tracce o impronte. La visibilità era scarsa: tutte queste circostanza potrebbero concorrere – secondo gli inquirenti – a determinare una causa dell’incidente.

Sotto choc la donna che stava alla guida della macchina. Non ha subito gravi conseguenze, se non qualche contusione superficiale. In serata, dopo l’esecuzione dei rilievi e la rimozione della salma e dei mezzi coinvolti, la circolazione stradale è ripartita.