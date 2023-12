Scontro in consiglio su palestra e bilancio

Archiviati i buoni sentimenti del Natale, in consiglio comunale a Castrocaro Terme e Terra del Sole si è tornati ad affilare i coltelli. L’ultima seduta del 2023 è stata caratterizzata da un vivace confronto sulla palestra delle scuole in costruzione: un contraddittorio innescato dall’interrogazione presentata dai tre consiglieri di Insieme per crescere – Tonellato, Minati e Piazza – che hanno ricevuto un ’no’ alla richiesta di effettuare un sopralluogo all’impianto.

"Ribadisco che non esiste un diritto dei consiglieri ad accedere ai cantieri pubblici, come specificato dall’Associazione nazionale dei segretari comunali e da Anci – la risposta del sindaco Francesco Billi (foto) –. Siamo disponibili a organizzare una riunione dei capigruppo per un approfondimento, con materiale fotografico illustrato dal direttore dei lavori". Piccata la replica dell’ex prima cittadina Tonellato: "Si può riportare tutta la giurisprudenza del caso e lo stesso testo unico sugli enti locali è suscettibile delle più diverse interpretazioni. Non sarebbe tuttavia difficile concordare un sopralluogo: si stabilisce una data, si indossano elmetto e scarpe antinfortunistica senza arzigogolare di diritto".

Perplessità da parte dei consiglieri di Insieme per crescere anche sulla tempistica di realizzazione dell’impianto: "In una conferenza stampa avevate indicato la chiusura dei lavori per il 2023, ora si parla di inizio anno scolastico 2024. Adducendo come motivazione la necessità di reperire altri 600.000 euro per il completamento, un ‘buco’ che io avrei tenuto nascosto – ha detto Tonellato –. Ma a utilizzare certi termini, si rischia la querela per diffamazione. E la cifra peraltro non risulta in bilancio". "Non risulta perché stiamo facendo di tutto per reperire fondi ed evitare che la rivalutazione dei costi, che complessivamente potrebbero sfiorare i 3 milioni, pesi sui cittadini". E in merito al cronoprogramma: "a gennaio 2021 (con Tonellato al timone del governo cittadino, ndr) si era parlato di 455 giorni di tempo per la conclusione dei lavori".

L’approvazione del bilancio di previsione ha tenuto banco nella seconda parte della seduta. "Dal punto di vista delle opere pubbliche proseguiremo i tanti lavori in corso, ma dovremo anche far fronte alle opere finanziate per ripristinare i danni dell’alluvione per 1.300.000 euro", ha spiegato Billi. Previsti poi interventi sui cimiteri di Castrocaro e Pieve. "Per la spesa corrente si sono resi necessari aggiustamenti di sistema collegati ai mutui, agli oneri del personale e alla crescita della spesa sociale. Abbiamo iniziato, inoltre, ad aumentare il budget per la manutenzione del verde. Il 2023 ci lascia un’eredità pesante e il 2024 sarà un anno complesso che affronteremo con realismo e concretezza".

Il bilancio è stato poi approvato con l’astensione di Minati e Tonellato, che ha giudicato il piano triennale "carente di visione e progettualità", e il voto contrario di Patrizia Campacci del Pd, che ha invitato l’intero consiglio a unire le forze per risollevare il turismo. Novità infine sulla dismissione delle ultime azioni di Terme in mano pubblica: "Per l’8.2% di quote ancora in nostro possesso, abbiamo ricevuto un’offerta da 1 milione 164 mila euro" la chiusura di Billi. La Regione, detentrice di briciole di quote al pari della Provincia, ha conferito un incarico formale per valutare la congruità della proposta.