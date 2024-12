Scontro sulle erbacce: "Soldi finiti". Il Comune:: "Le tagliamo più di voi"

Martedì scorso il consiglio comunale ha dato il via libera a una variazione di bilancio per ripristinare i fondi destinati alla gestione e manutenzione del verde pubblico, una questione sollevata dal gruppo consiliare del Pd nelle scorse settimane. "Lo stanziamento delle risorse è certamente una notizia positiva – spiega in una nota il capogruppo Pd Alessandro Gasperini (foto sopra a sinistra), in rappresentanza dei gruppi di minoranza –. La rivendichiamo come frutto della nostra azione politica: continueremo a portarla avanti per verificare che le somme reperite siano impiegate in tempi brevi".

Gasperini chiede poi chiarimenti sull’utilizzo dei fondi: "Non si spiegano le ragioni per cui l’Amministrazione abbia esaurito già in estate risorse destinate agli sfalci e alla manutenzione del verde per l’intero anno. Questo ha lasciato parchi e marciapiedi in una crescente sensazione di trascuratezza e mancanza di pulizia. Tutto ciò ha riflessi negativi anche sulla qualità di vita dei cittadini".

L’assessore Giuseppe Petetta (foto a destra), con delega all’ambiente, non fa giri di parole nel rispondere alla nota diffusa dai gruppi consiliari di minoranza: "Non abbiamo mai smesso di lavorare sul fronte del verde pubblico: gli sfalci e le potature sono stati eseguiti tutto l’anno, nel rispetto del cronoprogramma prestabilito e in armonia con le priorità dettate dalle stagioni e dalla fruizione di alcuni spazi, come scuole e campi sportivi. Considerata l’ultima variazione di bilancio, le risorse stanziate raggiungono i 2,5 milioni. Una cifra che il Pd – sottolinea Petetta – non è riuscito a mettere a bilancio in nessuno dei suoi ultimi cinque anni di mandato".

La primavera 2019, quella che precedette la prima vittoria di Zattini, fu contrassegnata da polemiche sugli sfalci, col Comune che ebbe un contenzioso con la ditta incaricata all’epoca.

Petetta snocciola i dati: "Dal 2014 al 2019, sono stati spesi 646.178,41 euro per progetti di riqualificazione del verde urbano. Con la giunta Zattini, dal 2019 al 2024, abbiamo investito 1.313.047 euro, con un incremento del 103,2%. C’è poi il tema delle potature: dal 2014 al 2019 sono stati interessati 5.040 alberi. Dal 2019 ad oggi siamo intervenuti su 19.3362, con un incremento del 284,17%. Il mio consiglio ai partiti di opposizione è di pensarci bene prima di parlare di cura degli spazi verdi. Non è un argomento di cui possono andare fieri".

Valentina Paiano